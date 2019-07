Les qualifiés pour les phases finales sont…

PAPARA, le 27 juillet 2019 – La première journée du 5e Trophée Tahiti Infos s’est déroulée ce samedi au boulodrome de Papara. Ce sont au total pas moins de 300 triplettes homme et 144 doublettes femme qui ont participé, soit au total 1188 compétiteurs. Les phases finales auront lieu ce dimanche à partir de 9H.



L'inauguration de la sixième édition du Trophée de Pétanque Tahiti Infos s'est faite ce samedi matin en présence de Christian Lerandy, président de la confédération océanienne et de la Ligue calédonienne, de André Deramond, membre de la confédération océanienne et représentant de l'Australie, de Rémy Aumerand, président de la fédération polynésienne de pétanque, de Raymond Teriitaumihau, directeur du cabinet du Mme la Ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de Ralph Sanford, représentant de la mairie de Papara et Michel Cunéo représentant la société Fenua Communications (Tahiti Infos).



Les équipes se sont ensuite affrontées toute la journée par match à élimination directe, les triplettes et les doublettes n’avaient donc pas droit à l’erreur. Les matchs de cette première phase qualificative se sont joués en onze points. 16 équipes homme se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Pour les femmes, huit équipes sont en quart de finale. La pluie parfois soutenue n’a pas réussi à interrompre le jeu.



Les parties des phases finales se joueront en 13 points. Les champions de la discipline sont toujours en lice : Kévin Bocahut, Robert Teng, Heiarii et Yann Nauta, Jean Manea, Jean-Pierre Ganahoa, Damas Make…Les huitièmes de finale homme débuteront ce dimanche à 9H, les quarts de finales femme débuteront à 10H. SB