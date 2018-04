Les professions de foi mises sous pli par des personnes sans emploi

Sur l'archipel de La Société, c'est l'OPT qui distribue les plis électoraux. Mais parfois, les boites aux lettres restent vides… Lors des dernières élections, "on a bien distribué mises à part trois grandes communes où effectivement on a eu des difficultés sur 'l'adressage et la distribution", indique Robert Kwong de l'OPT.

"On essaie de faire au mieux" , souligne Robert Kwong. " On distribue en boite postale et aussi à domicile ce qu'on peut, ce qui est accessible. Si ce n'est pas accessible, on met les courriers à disposition au bureau de poste. Les électeurs qui souhaitent récupérer leur pli peuvent se présenter dans une agence et demander un pli."