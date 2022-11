Les professionnels de jet-ski se mettent en règle à Bora Bora

Bora Bora, le 22 novembre 2022 – Quatorze professionnels du Jet-Ski de Bora Bora ont suivi la semaine dernière une formation sur les techniques de sauvetage, de maniabilité des engins et les interventions en cas d'urgence. L'objectif pour ces candidats était de décrocher la certification nécessaire afin de pouvoir continuer d’exercer leur activité.



Sous une pluie battante, sur la plage de Matira, 14 candidats travaillant chez six prestataires de Jet-Ski de la Perle du Pacifique et de Taha'a ont passé vendredi dernier l’examen du Certificat professionnel d’accompagnateur d’activités physiques de pleine nature (CPPA-APPN), mention randonnée en scooter ou moto des mers à selle. L’objectif pour ces professionnels du tourisme étant de se conformer à la nouvelle règlementation qui encadre leur activité. Organisée par l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF), en collaboration avec l’organisme 100% Formations, dirigé par Damien Mainnemare, cette formation a pour objectif de “garantir la sécurité physique et morale des pratiquants”, comme le précise Maé Lhopital de l’IJSPF.

La certification visée est axée sur les techniques de sauvetage des victimes lors d’activités de Jet-Ski (techniques de remorquage, de sortie d’eau, à terre, etc.), et sur les techniques de maniabilité et interventions en situation d’urgence. Un rappel sur les différentes règlementations encadrant l’activité était également au programme de la formation qui leur a été dispensée préalablement dans la semaine. Certains candidats exercent déjà depuis plus de 5 ans. C’est le cas de Nicolas qui connait parfaitement son sujet mais avoue être en accord avec cette obligation règlementaire pour pouvoir continuer de travailler. “Cette certification va nous permettre d’acquérir une carte professionnelle indispensable pour notre activité”, reconnait-il, avant d’ajouter concernant la semaine de formation : “Nous nous connaissions tous. Tout s’est très bien passé.”



La prochaine formation à Bora Bora devrait se dérouler du 14 au 24 mars 2023. Les inscriptions sont déjà ouvertes jusqu’au 27 janvier prochain sur le site de l’IJSPF. Pour y participer, un montant de 5 000 Fcfp est demandé par candidat.



Rédigé par Laurent Jindra Nij le Mardi 22 Novembre 2022 à 15:49 | Lu 183 fois