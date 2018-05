Les prix ont augmenté pour le mā'a et les boissons non alcoolisées en 2017

PAPEETE, le 18 mai 2018 - L'Institut de la statistique dresse, dans un communiqué, son bilan sur l'indice des prix à la consommation en 2017. En moyenne, l'institut note une augmentation de 0,5 % sur l'année, avec une hausse d'1,8 % pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées.



Selon l'ISPF, les prix ont augmenté, en moyenne, de 0,5 % en Polynésie. Une hausse qui est due notamment à l'augmentation d'1,8 % des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. " L’inflation sous-jacente progresse de 0,6 % en 2017 ", note l'institut.



Par contre, " les prix dans le domaine de la communication diminuent et contribuent à réduire la hausse de l’indice général ."



" Le contexte international est globalement marqué par une reprise de l’inflation dans les pays développés et un renforcement de l’Euro, donc du Franc pacifique, par rapport aux devises des pays avec lesquels la Polynésie française échange ", conclut le communiqué.