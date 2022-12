Les prix des billets d'avion s'envolent… sauf pour la Polynésie

Tahiti, le 05 décembre 2022 – Les prix des billets d'avion au départ de la métropole ont augmenté en moyenne de 28,5% en deux ans. C'est le constat que dresse le magazine L'Écho touristique au mois de novembre. Si l'ensemble des destinations observées connaît une hausse plus ou moins importante, la Polynésie française est la seule à voir le prix de ses billets baisser.



En novembre dernier, le magazine L'Écho touristique a comparé les prix des billets d'avion au départ de la métropole à destination de plusieurs pays à travers le monde, par rapport à 2019. Et le constat est impressionnant : les prix ont bondi en moyenne de 28,5%, toutes destinations confondues (soit +13 500 Fcfp par personne sur un billet à 61 000 Fcfp). Mais on observe des disparités en fonction des destinations. Ce sont les vols long-courriers qui enregistrent la plus forte hausse. Ainsi, les prix pour l'Australie ou le Vietnam ont quasiment doublé en deux ans, avec respectivement +98% et +96%, ceux pour le Japon enregistrent une hausse de 74%. Et les billets pour se rendre chez nos voisins de Nouvelle-Calédonie ont quant à eux augmenté de 62%. Une hausse qui s'explique, selon le magazine, par l'envolée du prix du kérosène, mais aussi par une "forte reprise de l'activité, plus rapide que celle des capacités".



En revanche, une destination long-courrier tire son épingle du jeu. Il s'agit de la Polynésie française, qui est la seule à connaître une baisse du prix des billets, ces derniers étant "historiquement chers", écrit L'Écho touristique. Une baisse qui reste toutefois relativement faible : -2%.