Les principaux points de l'intervention de Macron

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Réouverture des petits commerces

Déplacements assouplis

Réouverture des lieux de culte

Reprise des activités extrascolaires extérieures

MARDI 15 DECEMBRE

Fin du confinement

Couvre-feu réinstauré

Réouverture des cinémas, théâtres et musés

Les stations de ski fermées à Noël

Vaccination dès fin décembre

MERCREDI 20 JANVIER

Réouverture des restaurants le 20 janvier

Réouverture totale des lycées autour du 20 janvier

"Plus contraignants" avec ceux qui ont le virus

Les aides aux entreprises fermées augmentées

Les petits commerces, parmi eux les libraires et les disquaires, pourront rouvrir à partir dès ce samedi jusqu'à 21H00 dans le cadre d'un protocole sanitaire "strict" négocié avec l'ensemble des professionnels.A partir de samedi, les attestations seront toujours de rigueur pour les sorties, mais les déplacements seront étendus à 20 km et pour 3 heures à partir de samedi, contre 1 km et une heure actuellement.Les offices dans les lieux de culte seront à nouveau permis à partir de samedi, "dans la stricte limite de trente personnes".Les "activités extra-scolaires en plein air, seront à nouveau autorisées" à partir de samedi, et le 15 décembre en salle. A cette date, "les activités extra-scolaires en salle pour l'accueil des enfants durant les fêtes seront à nouveau autorisées, avec des règles strictes", a précisé M. Macron.Si le nombre de contaminations descend à 5.000 par jour avec environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation, le chef de l'Etat envisage une "levée du confinement" le 15 décembre. Les Français pourront alors se déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et "passer Noël en famille". Les "déplacements inutiles" seront toutefois limités.En cas de levée du confinement, un couvre-feu national de 21 heures à 7 heures sera instauré, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre.Le président de la République a annoncé que les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront rouvrir le 15 décembre, si le confinement est bien levé à cette date.Le président a estimé "impossible" l'ouverture des stations de sports d'hiver avant les fêtes de fin d'année en raison des risques sanitaires.La vaccination contre le Covid-19 débuterait "dès fin décembre, début janvier" pour "les personnes les plus fragiles". Elle ne serait pas obligatoire.Les restaurants pourront rouvrir le 20 janvier en France, à condition que la situation sanitaire le permette. "Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5.000 cas par jour, (...) les restaurants pourront rouvrir", a souligné le chef de l'Etat. En revanche, aucune date d'éventuelle réouverture n'a été donnée pour les bars, eux aussi fermés depuis fin octobre, ni pour les discothèques, fermées depuis le premier confinement.Les lycées pourront être "pleinement ouverts, avec la totalité des élèves" autour du 20 janvier, si le nombre de contaminations quotidiennes par le Covid-19 en France reste sous la barre des 5.000."Nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus", a par ailleurs déclaré Emmanuel Macron. "Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante", a déclaré le chef de l'Etat, en promettant que "ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique".Les entreprises "qui resteront fermées administrativement" dans les prochaines semaines, comme les restaurants, pourront obtenir une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, au lieu des 10.000 euros déjà proposés, a indiqué Emmanuel Macron.