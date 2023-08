Les premiers pas des nouveaux professeurs du fenua

Tahiti, le 7 août 2023 – Les professeurs ont fait leur rentrée, ce lundi, à la Maison de la culture, en présence du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, et du vice-recteur en Polynésie, Thierry Terret. L'occasion pour les nouveaux venus au fenua d'en apprendre davantage sur les spécificités propres au territoire avant la rentrée scolaire, prévue ce lundi 14 août.



Les calepins et les stylos de sortie, l'atmosphère était studieuse, lundi matin, dans le grand théâtre de la Maison de la culture. À une semaine de la rentrée des classes, quelque deux cents nouveaux professeurs et personnels encadrant de l'enseignement du secondaire ont assisté à la réunion d'accueil des nouveaux personnels mis à disposition en présence notamment du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, du vice-recteur en Polynésie, Thierry Terret, et du directeur général de l'éducation et des enseignements (DGEE), Éric Tournier. Ils sont, au total, 300 à prendre leurs fonctions cette année.



Nouvellement nommés en Polynésie, les professeurs, psychologues scolaires ou encore CPE, originaires de l'Hexagone ou du fenua, étaient réunis pour une présentation de l'environnement scolaire polynésien, comme l'organisation du système d’éducation, le fonctionnement des établissements, le calendrier scolaire... Des informations souvent essentielles pour les nouveaux venus, en raison des nombreuses différences, culturelles ou pratiques, avec l'Hexagone. “Bien qu'on se soit sûrement tous renseigné avant d'arriver en Polynésie, cette journée est très importante pour nous car elle synthétise toutes les informations qu'on a besoin de connaître avant de rentrer dans une salle de classe. C'est très intéressant”, a glissé une professeure à Tahiti Infos entre deux présentations. “C'est essentiel, car cette journée rentre dans le cadre de l'accompagnement des nouveaux arrivants. On peut ainsi leur rappeler leurs droits, leurs devoirs et également leurs missions, qui doivent toutes converger vers la réussite des élèves”, a souligné Ronny Teriipaia.



Langue, laïcité, pauvreté...



Saluant l'assemblée et débutant son discours en polynésien, le ministre a annoncé d'emblée la couleur et son souhait, déjà dévoilé dans sa lettre de rentrée publiée vendredi dernier, de mettre la langue polynésienne au cœur du quotidien des élèves. Celle-ci représente une spécificité évidente du territoire par rapport à la métropole, mais peut être également une difficulté d'adaptation supplémentaire pour les professeurs. “Le rôle de l'école doit être majeur dans la décennie à venir. L’école concourt à la préservation et à la transmission de notre patrimoine linguistique et culturel”, avait-il écrit la semaine dernière. Afin de mettre au diapason le personnel fraîchement débarqué au fenua, une présentation “d'éléments de contexte sur les langues en Polynésie française” a même été organisée ce lundi.



Si la langue représente une spécificité évidente de la Polynésie, ce n'est qu'une parmi tant d'autres, comme l'a souligné Thierry Terret. Le vice-recteur a aussi rappelé à l'assistance que le rapport à la laïcité à l'école était bien différent de ce qu'ils connaissent en métropole. “Ici, la loi de 1905 (loi française qui sépare l'Église de l'État, NDLR) n'est pas appliquée”, a-t-il ajouté. “Il y a aussi un niveau de pauvreté auquel vous n'avez jamais été confronté dans l'Hexagone. Ce n'est pas rare que des enfants n'aient, chez eux, pas accès à l'eau courante ou à l'électricité. Il faut prendre ça en compte.”



Lors de son discours d'ouverture, Ronny Teriipaia a également pris le temps de féliciter à plusieurs reprises les professeurs polynésiens revenant au fenua après un passage en France : “C'est une fierté pour tout le pays de voir ses enfants accéder à ce type de poste. De plus car ils auront en charge les élèves de leur peuple (49 000 pour cette rentrée 2023, NDLR).” Concernant les enseignants issus de métropole, le vice-recteur a, lui, rappelé “le privilège rare” de pouvoir venir exercer au fenua, puisqu'au fil des années, le nombre de professeurs mis à disposition par l'État ne cesse de diminuer. “Vous avez donc un devoir d'exemplarité qui est de vous impliquer totalement dans la jeunesse polynésienne”, a-t-il conclu.

Melba Kaua, secrétaire générale adjointe Stip-Unsa : “On présente tous les services et accompagnements qu'on peut offrir” Tous les syndicats sont présents aujourd'hui pour cette rentrée. C'est essentiel pour vous d'être présent pour cet événement ?



“Oui, bien sûr. Toutes les organisations syndicales sont invitées. Notre rôle est aussi d'accueillir les enseignants métropolitains qui sont affectés pour une première ou une nouvelle fois en Polynésie. C'est l'occasion de les accueillir et leur expliquer le cadre dans lequel ils vont évoluer. (À noter que l'Unsa regroupe 1 500 adhérents dans le premier degré et 3 000 dans le second, NDLR.)



Quel est l'intérêt de votre présence ?



“L'intérêt est de pouvoir jouer notre rôle de syndicat. C’est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer et indiquer à nos collègues, quelles seront les aides professionnelles, personnelles et familiales qu'ils pourront avoir durant leur séjour en Polynésie. On présente tous les services et accompagnements qu'on peut offrir.”



