Les premières images du projet de Vinci pour Tahiti-Faa'a

Tahiti, le 7 octobre 2022 – Un mois après l'attribution du marché de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à Vinci Airports et quelques jours avant le recours en référé de la CCISM et d'Egis-CDC contre cette décision devant le tribunal administratif de Papeete, les premières images du projet de l'aéroport de Tahiti-Faa'a ont circulé cette semaine. Si Vinci Airports n'a pas souhaité communiquer avant les recours encore prévus contre la procédure d'appel d'offres, ces quelques images sont l'occasion de découvrir le projet du futur aéroport imaginé par le lauréat…



















Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Vendredi 7 Octobre 2022 à 16:33 | Lu 6269 fois