Les premières baleines déjà observées au fenua

BORA BORA, le 26 juin 2019 - Les référents de Mata Tohora, l'association engagée pour la protection des mammifères marins, ont repéré depuis le weekend dernier une baleine à bosse à Bora Bora. "Elle était encore dans le lagon de l'île ce mardi soir", affirme Agnès Benet, présidente et fondatrice de Mata Tohora.



La saison des baleines est-elle lancée au fenua ? Il est peut-être encore tôt pour l'affirmer mais des référents de l'association Mata Tohora, engagée pour la protection des mammifères marins, ont déjà observé ce weekend une baleine du côté de Bora Bora, après une toute première observation dès avril dernier ! "Elle a été repérée samedi dernier dans la passe de Bora Bora. Et elle était encore dans le lagon mardi soir selon nos référents", indique Agnès Benet, présidente de l'association.



La saison des baleines en Polynésie française commence généralement début juillet et dure environ quatre mois. Elles arrivent de l'Antarctique et remontent par les Australes et notamment l'île de Rurutu qui est réputée pour l'observation de ces mammifères marins. Les baleines continuent ensuite leur ascension vers les îles de la Société et jusqu’aux Tuamotu. "Au début du mois d'avril on en a déjà observé au niveau de la passe de Garuae à Fakarava et aussi à Bora Bora. Elles sont arrivées très tôt cette année", explique Agnès Benet.





NOUVELLES REGLES D'APPROCHE



Pour rappel les règles d'approches ont changé l'année dernière. Les bateaux ne peuvent plus s’approcher à moins de 100 mètres des baleines. Auparavant, ils pouvaient s’approcher jusqu’à 50 mètres si elles n'étaient pas avec leur petit. La vitesse d’approche doit être inférieure à 3 nœuds à l’intérieur d’un rayon de 300 mètres. Nageurs et plongeurs, accompagnés de guides, ne doivent pas s’approcher à moins de 30 mètres. Les observateurs ne peuvent plus naviguer dans les baies, passes et lagons pour les baleines.