Les prédictions des chamans péruviens pour 2024

Lima, Pérou | AFP | jeudi 28/12/2023 - Des lendemains difficiles pour le nouveau président argentin Javier Milei mais pas d'indication sur le nom du futur président des Etats-Unis: les chamans du Pérou ont tenté de faire leurs traditionnelles prédictions pour l'année à venir.



Réunis mercredi sur une colline sacrée de Lima, 14 chamans venus de tout le pays andin ont dispersé des feuilles de coca et des pétales de fleurs sur des posters de dirigeants mondiaux, dont M. Milei, les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden, afin de percer ce que leur réserve 2024.



Mais aucune prédiction n'est venue annoncer le nom du futur président américain, ni si M. Poutine va poursuivre en 2024 ses 24 années au pouvoir, et encore moins le sort des élections européennes ou en Inde.



Vêtus de tenues traditionnelles colorées, les chamans ont prié la déesse mère Pachamama et le dieu du soleil Tayta Inti, frappé des tambours, chanté, soufflé de la fumée et bu un puissant breuvage hallucinogène pour faciliter leurs divinations.



"Nous avons vu que le président Milei aura une période très compliquée au gouvernement", a déclaré à l'AFP le chaman Walter Alarcon. "Milei finira mal. Ne pas gouverner avec le peuple est mauvais et se terminera par une crise", a ajouté son collègue devin Felix Roldan.



L'ultralibéral Javier Milei est entré en fonction le 10 décembre avec un programme de dérégulation massive de l'économie argentine.



Après avoir agité des drapeaux palestiniens et israéliens, M. Alarcon a déclaré que les présages n'étaient pas bons pour une conclusion rapide de la guerre à Gaza, déclenchée par les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre contre Israël qui ont tué environ 1.140 personnes, majoritairement des civils.



Israël a riposté en pilonnant le territoire palestinien, l'assiégeant, et y menant une opération terrestre depuis le 27 octobre qui, selon le ministère de la Santé du Hamas a fait 21.320 morts et 55.603 blessés.



"Le conflit se poursuivra, mais il s'atténuera petit à petit. Il ne s'arrêtera pas d'un jour à l'autre", a poursuivi M. Alarcon, ajoutant que les chamans avaient prié pour la paix dans la région.



L'année dernière, ils avaient prédit pour 2023 la fin de la guerre en Ukraine.



Les dieux ont aussi été questionnés concernant le football, sport roi en Amérique latine. Les chamans disent prévoir une finale Argentine-Uruguay lors de l'édition 2024 de la Copa America qui se disputera aux Etats-Unis.



Ils n'avaient pas annoncé l'an passé que l'Argentine deviendrait championne du monde au Qatar.