Les positions s’affinent à la Coupe de Tahiti

Tahiti le 18 mars 2024 - La deuxième des cinq manches de la Coupe de Tahiti 2024 de BMX a eu lieu samedi après-midi sur la piste de Fei Pi au complexe Tamahana de Arue. Les favoris des différentes catégories ont un peu plus assis leur position de leader au classement cumulé des deux premières manches.



La discipline s’est encore un peu plus étoffée cette saison avec désormais une soixantaine de licenciés à la Fédération tahitienne de cyclisme. Il n’était toutefois qu’une trentaine en lice samedi lors de la deuxième manche de la Coupe de Tahiti. Certains d’entre eux parmi les plus jeunes avaient bénéficié de séances de perfectionnement dispensées en février par Nathanaël Dieuaide qui évolue au club Montélimar BMX Racing et qui revient régulièrement au fenua pour mettre ses compétences au service du BMX tahitien. La première manche de la Coupe de Tahiti avait lancé la saison de BMX le 17 février, la seconde ayant donc eu lieu samedi. Quatre courses étaient au programmes des riders des différentes catégories d’âge des U7 aux vétérans. Les principaux acteurs de la première manche ont dans l’ensemble été encore dominateurs samedi. C’est le cas de Kalani Helme en U9, un grand espoir de la discipline qui partira prochainement à Auckland pour y disputer des compétitions tout comme Bruce Gobrait en U11, une catégorie étoffée en nombre de participants. A suivre également les prestations du U15 Roman Lang qui participera aux Championnats du monde de la discipline au mois de juin aux Etats-Unis dans sa catégorie d’âge. En seniors, Théo Roche a dominé Carlqviste Manate en remportant les quatre courses. En 40 ans et +, belle bagarre entre Benoit Lee Wing et Heimata Chonfont les deux partenaires de Riding Team Tahiti, Benoit Lee Wing réalisant le meilleur total de la journée dans la catégorie en remportant trois manches.

Réfection de la piste en projet



Les spécialistes locaux de BMX peuvent encore évoluer dans des conditions correctes sur la piste de Fei Pi construite en 2018 mais celle-ci commence à mal vieillir pour cause de revêtement non uniforme entre ciment et bitume. Teva Bernardino le président de la Fédération tahitienne de cyclisme a évoqué le sujet avec les cadres de la Fédération française lors de l’assemblée générale de la FFC en février. Au vu des photos, conseil lui a été donné d’engager la réfection de la piste. Les techniciens de la Fédération française vont intervenir après étude de la topographie des lieux pour proposer un nouveau schéma du parcours, notamment au niveau de la butte de départ et des virages qui doivent être modifiés pour que la piste soit conforme aux normes internationales. Après, charge à la fédération tahitienne de trouver les financements. Cela pourrait se faire par le biais de l’Agence Nationale du Sport (ANS) et par l’engagement du Pays, Teva Bernardino voulant argumenter auprès des instances dirigeantes locales sur l’aspect social de l’opération, le BMX attirant de nombreux jeunes et des actions étant menées dans des quartiers dits défavorisés par la FTC. Son président aura peut-être aussi l’opportunité d’obtenir le soutien de la Fédération océanienne lors de l’assemblée générale de l’institution à laquelle il participera samedi à Brisbane, mais aussi de la Fédération internationale présidée par David Lappartient qui sera également présent à Brisbane.

La prochaine compétition locale de BMX aura lieu le samedi 20 avril avec les Championnats de Tahiti.

Patrice Bastian

Les vainqueurs

-U7 : Marlon Vignes (RTT)

-U9 : Kalani Helme (TOR)

-U11 : Bruce Gobrait (RTT)

-U13 : Manaarii Utia Escale (RTT)

-U15 : Roman Lang (RTT)

-U15 filles : Oahei Faafatua (Fei Pi)

-Seniors : Théo Roche (Fei Pi)

-40 ans et + : Benoit Lee Wing (RTT)

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 18 Mars 2024 à 13:08 | Lu 46 fois