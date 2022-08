Les pompiers polynésiens sur le front en Gironde

Tahiti, le 16 août 2022 – Les 21 pompiers polynésiens ayant quitté Tahiti ce week-end ont rejoint leurs collègues combattant les incendies en Gironde. Un reportage de Sud Ouest était consacré mardi à leur première journée sur le site. Ils sont au total 650 Européens, Métropolitains et maintenant Tahitiens à tenter de maîtriser les dernières flammes.



Les pompiers partis de Tahiti ce week-end pour prêter main-forte à leurs collègues sur le front des incendies en Gironde ont été mis à l’honneur sur le site d’information locale Sud Ouest mardi. Ils sont 21 Polynésiens à avoir rejoint les effectifs lundi soir, à Hostens. L’un d’entre eux, le lieutenant Gaston Tunuoa, chef du détachement de pompiers polynésiens engagé sur le deuxième incendie de Landiras, était interviewé par le journaliste Jérôme Jamet afin de raconter le travail minutieux mené par son équipe pour éviter les reprises de feux.



La pression est en effet redescendue sur le site, où le temps plus frais et humide la nuit, a permis de fixer les deux grands incendies et d’avancer dans de relatives bonnes conditions. Pour autant, les feux ne sont pas encore considérés comme maîtrisés. Mardi, 650 hommes et femmes étaient toujours engagés sur le terrain. Parmi eux, on compte 361 pompiers européens, une centaine de Girondins et une centaine de soldats intégrés dans la Sécurité civile militaire, en plus des Polynésiens. Vingt pompiers de la Réunion et de Mayotte devaient rejoindre le dispositif opérationnel mardi soir.