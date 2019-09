Les pompiers manquent de chef de groupe

Lieutenant Thierry Geoffroy

Officier de formation permanent à l'ENSOPS

"Le but est de monter une chaine de commandement unique"



Quel est l'objectif de cette formation ?

Le but de la formation est de monter une chaine de commandement unique pour la Polynésie. Et puis l'intérêt pour nous formateurs de venir à Tahiti est de comprendre comment fonctionne les services de secours, la réalité des communes.



Qu'entendez-vous par chaine de commandement ?

Selon le niveau de l'intervention et les moyens que nous avons sur place on dédie un chef. Un engin c'est un chef d'agrès. De deux à quatre, c'est un chef de groupe. De quatre à six, un chef de colonne et au-delà c'est un chef de site. Dans trois semaines, ces pompiers en formation seront en mesure de commander simultanément de quatre à six engins lors des interventions.



Quels sont les exercices que vous avez prévus cette semaine ?

On va faire des manœuvres avec une dominante incendie. Soit avec des feux de bureau, de chambre, de cave, avec des victimes ou pas. On va s'adapter par rapport au site, et le niveau on le changera par rapport aux stagiaires. Ensuite, ils seront amenés à compléter leur formation en novembre, à Vitrolles. Ils seront dans la continuité de ce qu'ils auront fait à Tahiti, mais avec une chaine de commandement beaucoup plus carrée. Ils auront plus d'engins à gérer, des coéquipiers qu’ils ne connaîtront pas, le but est de le mettre dans des conditions réelles d'intervention.