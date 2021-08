Les pompiers et policiers de Papeete se vaccinent

Tahiti, le 28 aôut 2021 – La campagne de vaccination co-organisée par la mairie de Papeete et la Direction de la santé à l’intention des agents communaux s’est poursuivie vendredi. Policiers et pompiers avaient le choix entre l’injection du Pfizer ou du Janssen. Une autre opération de vaccination est prévue pour mardi.



‌À la mairie de Papeete, la campagne de vaccination organisée en partenariat avec la Direction de la santé s’est poursuivie vendredi. À l’intention des agents de la commune et de leurs familles, la campagne privilégie la vaccination aux personnels de sécurité comme les policiers municipaux et les pompiers. Vendredi, les deux types de vaccin, Pfizer et Janssen, étaient proposés aux agents communaux.

‌

Deux médecins étaient présents pour opérer les consultations : Christian Hellec, médecin chef des services d'incendie et de secours auprès de la Direction de la protection civile ; et Stéphane Boisat, médecin référent pour la commune et sapeur pompier volontaire à Papeete. C’est Carole Cros, infirmière libérale et sapeur pompier volontaire à Papeete, qui a assuré les vaccinations.



‌Présent lors de l’opération, le tãvana de la commune, Michel Buillard, a salué le geste des volontaires et a exprimé son soutien et sa confiance à tous les employés municipaux. Une première mobilisation avait déjà permis de vacciner plusieurs agents communaux en mai dernier. Une troisième matinée de vaccination est programmée pour mardi.