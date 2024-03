Les pompiers de Ua Pou félicités

Ua Pou, 14 mars 2024 - La komana Anny Pietri, la colonelle Cécile Macarez et la déléguée au développement des communes, Lisa Juventin étaient présentes à Ua Pou mercredi pour féliciter les pompiers et cadets de la sécurité de cette île des Marquises.





C’est sous une chaleur écrasante d’un mois de mars classique à Ua Pou, que la journée a commencé par une cérémonie de levée des couleurs accompagnée d’un discours de bienvenue du maire de l’île, Joseph Kaiha.



Les hymnes en marquisien, puis en tahitien et enfin en français ont été entonnés par la population locale présente ainsi que par la cheffe de la Subdivision administrative des îles Marquises, Anny Pietri et la directrice de la Direction de la protection civile, la colonelle Cécile Macarez.



La cérémonie s’est poursuivie autour de la remise du drapeau des pompiers, ainsi que la remise de lettres de félicitations pour sauvetage aux pompiers volontaires Georges Yeung, Gérald Delabre et Daniel Capron.

Dans l’action Pour rappel, en date du 4 février 2023, suite à la chute d’un véhicule du quai de Hakahau dans l’eau, Georges Yeung, pompier volontaire originaire de Huahine installé à Ua Pou depuis trois ans, avait plongé pour tenter d’en sauver l’occupant. L’issue de cette opération ne fut pas celle escomptée mais la démonstration de bravoure qu’il a faite et son professionnalisme sont récompensés aujourd'hui.



Le 24 janvier 2022, un guide de randonnée se blesse sur la randonnée de la traversière. C’est suite à une double fracture de la jambe gauche qui a nécessité une intervention d’extraction de plus de cinq heures du fait du relief dangereux et escarpé, que les pompiers Gérald Delabre et Daniel Capron sont félicités par le haut-Commissaire Éric Spitz.



Enfin, une dizaine de cadets de la sécurité du collège de la Terre des hommes de Hakahau ont reçu leur diplôme de PSC-1, suite à leur formation aux techniques de premiers secours.





Daniel Capron

Major des sapeurs-pompiers de Ua Pou

Récompensé pour 20 ans de commandement



Avec comme effectifs neuf volontaires, Daniel Capron, que tout le monde appelle affectueusement “Dany” se dit ravi d’avoir travaillé avec cette équipe pendant 20 ans.

“Ils ne m’ont jamais fait défaut”, reconnait-il. “C’est avec un pincement au cœur que je quitte cette belle équipe mais chaque chose en son temps. La relève est là.

La seule chose qui me chagrine est de ne pas avoir pu assister à la construction de la caserne.”



Qu’est-ce qui vous a le plus marqué en 20 ans de carrière ?

“Certains accidents de la route ; les secours en montagne et en mer ; 100 incendies ; 3100 interventions et mon plus beau souvenir est d’avoir aidé une femme de Hakatao à mettre au monde en urgence sa fille qui a 12 ans aujourd’hui. Je pense aussi à cette course de pirogues il y a quinze ans où l’une d’entre elles a coulé. Il y a aussi la création des cadets de la sécurité ; la remise de la médaille d’honneur que j’ai reçue en 2012 pour service exceptionnel.”



Qu’avez-vous prévu pour de vieux jours tranquilles ?

“Pour la retraite, je compte repartir dans la réserve opérationnelle.”

Avec comme effectifs neuf volontaires, Daniel Capron, que tout le monde appelle affectueusement “Dany” se dit ravi d’avoir travaillé avec cette équipe pendant 20 ans.“Ils ne m’ont jamais fait défaut”, reconnait-il. “C’est avec un pincement au cœur que je quitte cette belle équipe mais chaque chose en son temps. La relève est là.La seule chose qui me chagrine est de ne pas avoir pu assister à la construction de la caserne.”“Certains accidents de la route ; les secours en montagne et en mer ; 100 incendies ; 3100 interventions et mon plus beau souvenir est d’avoir aidé une femme de Hakatao à mettre au monde en urgence sa fille qui a 12 ans aujourd’hui. Je pense aussi à cette course de pirogues il y a quinze ans où l’une d’entre elles a coulé. Il y a aussi la création des cadets de la sécurité ; la remise de la médaille d’honneur que j’ai reçue en 2012 pour service exceptionnel.”“Pour la retraite, je compte repartir dans la réserve opérationnelle.”

Rédigé par Eve Delahaut le Jeudi 14 Mars 2024 à 19:13 | Lu 157 fois