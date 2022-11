Les pompes funèbres polynésiennes sanctionnées pour "entente" pendant la pandémie

Tahiti, le 14 novembre 2022 – Douze entreprises de pompes funèbres polynésiennes ont été sanctionnées par des amendes atteignant un total de 6 millions de Fcfp prononcées par l'autorité polynésienne de la concurrence, après une "entente" sur leurs prix pendant la crise Covid qui a provoqué "une augmentation des tarifs appliqués aux familles endeuillées".



La décision date du 5 septembre dernier, mais elle n'a été publiée que lundi par l'autorité polynésienne de la concurrence (APC). Douze entreprises de pompes funèbres polynésiennes ont été sanctionnées pour "entente" sur leurs tarifs pendant la crise Covid. Une opération qui a "provoqué une augmentation des tarifs appliqués aux familles endeuillées", souligne l'APC.



"Tarifs communs pour les décès"



À l'origine de la procédure, l'APC s'est auto-saisie en mars 2021 après une enquête menée par son service d'instruction et des "signalements émanant de l'association de consommateurs Te Tia Ara et de la Direction générale des affaires économiques (DGAE)". Et il est apparu au cours de cette enquête que la crise Covid a "conduit les opérateurs funéraires à participer à des réunions de concertation ayant donné lieu à l'adoption de tarifs communs pour les décès liés au Covid". L'APC évoque deux "accords tarifaires", le premier à partir du 24 mars 2020 et le second à partir du 21 avril 2021. La durée de cette entente ayant couru jusqu'à la notification de l'APC aux entreprises concernées, c’est-à-dire le 26 octobre 2021.



Or selon l'article LP 200-1 du code de la concurrence, les "actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions" qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet "d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence" sur un marché de la Polynésie française sont "prohibées". L'autorité insiste sur le fait qu'en limitant l'autonomie commerciale des entreprises concernées, cette entente a "favorisé artificiellement la hausse des tarifs".



"Au détriment des familles endeuillées"



Les douze entreprises de pompes funèbres n'ont pas contesté cette entente, détaille l'APC. Spécificité du droit de la concurrence, cette attitude leur a permis de réduire le plafond des sanctions encourues de moitié. Par ailleurs, l'APC dit avoir "considéré les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les faits" : la petite taille des entreprises, une première infraction au droit de la concurrence et le contexte de la pandémie. De ce fait, elle a également décidé d'accorder 10% de réduction supplémentaire au calcul des sanctions.



Néanmoins, l'APC dit avoir pris en compte la "gravité particulière de l'infraction mise en œuvre pendant la crise sanitaire" puisque cette entente s'est faite "au détriment direct des familles endeuillées et indirect de la CPS". Les sanctions ont donc représenté entre 0,4 et 2,3% du chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées pour un total de 6 millions de Fcfp d'amende dont la moitié est déjà captée par Min Chiu et près d'un tiers par Tehei Services.