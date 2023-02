Les poissons se font plus rares à Bora Bora

Bora Bora, 17 février 2023 - Mercredi, une conférence intitulée Pêche lagonaire : comment va le poisson à Bora Bora ? était présentée à Vaitape dans le cadre du projet Bora-Biodiv du Criobe. Elle était animée par un étudiant ingénieur, Hugo Gatouillat, qui a étudié le sujet dans le lagon, mais aussi auprès des pêcheurs et des habitants. Malheureusement, le bilan met en évidence une diminution du nombre de poissons dans le lagon de la Perle du Pacifique.



Dans le cadre du projet Bora-Biodiv, mis en place en 2019 par le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), une conférence a été présentée mercredi à Vaitape par Hugo Gatouillat. Il réalise un stage pendant son année de césure facultative placée entre son master 1 et son master 2, master qu’il reprendra en septembre 2023 en métropole. Ce jeune étudiant est resté à Bora Bora pendant près de cinq mois pour effectuer des prélèvements et recueillir des données auprès des pêcheurs et des habitants.



Intitulée Pêche lagonaire : comment va le poisson à Bora Bora ?, cette conférence avait pour objectif de sensibiliser les habitants de la Perle du Pacifique sur la situation comptable des poissons de son lagon. Malgré une concurrence certaine avec l’organisation simultanée de la cérémonie de clôture des jeux inter-îles sur un site voisin, l’événement a fait salle comble. Il faut dire que le thème intéresse une grande partie de la population, soucieuse de savoir où en est son précieux garde-manger. Pour le jeune chercheur, le bilan semble sans équivoque avec une diminution évidente du nombre de poissons dans le lagon. Selon les relevés, c'est la petite taille des poissons pêchés qui est alarmante. En effet, les poissons n’ont pas le temps de grandir, et donc de se reproduire, et finissent dans les filets, au bout des hameçons ou dans les bacs des chasseurs sous-marins. Ces derniers ayant cependant l’avantage de pouvoir sélectionner leurs prises.



Surexploitation



Bora Bora attire toujours plus de monde, donc compte de plus en plus de consommateurs et, de fait, de plus en plus de pêcheurs attirés par les gains que l'activité peut rapporter. Selon les chiffres présentés dans l'étude, un habitant sur huit serait pêcheur sur la Perle du Pacifique. Un phénomène qui ne touche pas les îles voisines des Raromata'i. Hugo Gatouillat a expliqué à l’assistance attentive que les poissons pondent en majorité dans la passe. Les larves se développent à l’extérieur et les poissons, devenus plus grands, reviennent dans le lagon, mais n’ont pas le temps d’atteindre la majorité sexuelle. Cette surexploitation entraîne un mauvais renouvellement, dont le seuil critique n’est pas encore atteint mais dont il faut s’inquiéter.



Information plutôt que répression



À la fin de sa présentation, l'étudiant a insisté sur l’effort indispensable à produire sur la taille de capture des poissons. Cet effort doit être fourni par toutes et tous, de manière harmonieuse. Il penche pour une information massive de la situation auprès de la population plutôt qu’une répression, en tout cas dans un premier temps. Même si certains animaux sont interdits à la pêche (tortues, burgos), un des problèmes semble tout de même le manque d'encadrement législatif dans ce domaine puisqu’il n’existe aucune règlementation sur la taille des poissons à pêcher (hormis les bénitiers et les langoustes). Peut-être que le rāhui fera évoluer les choses dans le bon sens, s’il voit le jour.





