Les plantes tinctoriales de Polynésie

Voilà sans doute sinon le plus esthétique, du moins le plus volumineux représentant indigène de la vaste famille des Zingibéracées. La plante ressemble beaucoup à la rose de porcelaine (Etlingera eliator), mais contrairement à cette dernière, elle ne produit pas une inflorescence au bout d’une longue hampe mais une fleur qui se développe très près du sol.

Si les rhizomes et les tiges sont rouge carmin, ils n’ont pourtant aucun pouvoir tinctorial. Celui-ci se trouve dans les feuilles qui doivent être écrasées avec un penu et mélangées à des écorces de nono (Morinda citrifolia) et à des amandes de tamanu râpée. On obtient alors un très beau jaune d’or qui se fixe parfaitement sur les textiles, mais aussi les tapa et les more des danseurs.