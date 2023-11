Les plans de la maison de la reine Mārau rendus au Pays

Tahiti, le 21 novembre 2023 – Le 27 octobre dernier, la vice-présidente du Pays, Éliane Tevahitua, a rencontré Jean-Pierre Fourcade pour la signature d'une convention cédant au Pays, à titre gracieux, les données numériques de la modélisation 3D de la maison de la reine Mārau. Une bâtisse que le chef d'entreprise, et nouveau propriétaire du bien, s'engage à reconstruire à ses frais.



En état de dégradation avancée depuis plusieurs années, la maison de la reine Mārau devrait prochainement faire peau neuve. Son nouveau propriétaire, Jean-Pierre Fourcade, très au fait de l'intérêt patrimonial de ce lieu pour le fenua, s'engage à reconstruire la maison de la reine à ses frais, au sein d'un projet hôtelier qui promet d'embellir et dynamiser le centre-ville de Papeete. Un projet qui porte une attention toute particulière à l'architecture d'origine et au mobilier de l'époque. Dans ce contexte, l'homme d'affaire a rencontré, le 27 octobre dernier, la vice-présidente du Pays, Éliane Tevahitua, afin de signer une convention portant sur la cession, à titre gracieux, des données numériques de la modélisation 3D de la maison de la reine au profit du Pays.