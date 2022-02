Les pirogues Hokulea et Hikianalia attendues fin avril

Tahiti, le 23 février 2022 - Les deux pirogues Hokulea et Hikianalia arriveront de Hawaii fin avril par la route maritime traditionnelle Kealaikahiki qui relie Hawaii à sa terre d’origine Kahiki.

Les va’a purua Hokulea et Hikianalia entreront dans les eaux polynésiennes vers le 28 avril par la route maritime traditionnelle de Kealaikahiki. L’expédition du même nom s’inscrit dans la continuité de la déclaration d’unité pour la protection de l’île Terre faite par le gouvernement de la Polynésie française et les institutions culturelles du Consortium Ahamoananuiakea en septembre 2019, dans laquelle les parties s’engageaient à renforcer leur coopération culturelle grâce à l’étude et l’échange des connaissances ancestrales qui contribuent à la restauration et la durabilité de l’environnement. Hokulea et Hikianalia toucheront trois îles : Ra’iroa, Tahiti et Raiatea. Le fenua organisera les cérémonies d’accueil prévues dans les jardins de Paofai à Papeete et sur le marae de Taputāpuatea.



