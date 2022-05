Les photos d’art de Brigitte Bourger au Vaima

TAHITI, le 17 mai 2022 - Une vingtaine de photographies signées Brigitte Bourger sont exposées au centre Vaima dans la boutique Take me back to Tahiti. Elles invitent le visiteur à apprécier son travail d’abstraction. Des céramiques originales de Gaëlle Chomer sont également présentées.



“ J’ai une approche toujours plus minimaliste ”, explique la photographe Brigitte Bourger à propos de son travail. Elle expose en ce moment ses dernières créations à Papeete. Elles sont une vingtaine, toutes en petit format, et consistent en un parcours qui vise l’abstraction. “ Ce n’est pas une simple représentation, mais une expression artistique ”, décrit-elle.



Les images sont douces et délicates. Au fil du parcours, le visiteur avance dans la texture, dans la matière, jusqu’à ne plus vraiment savoir ce que représente la photographie. Au départ était la vague. À la fin, “ est-ce bien une vague, de la fourrure, du velours ? ” Ce processus permet à l’artiste de laisser, de plus en plus, parler son intérieur, de dire les tourments, les mouvements de la vie.





Pharmacienne de profession, elle consacre aujourd’hui tout son temps à la photographie. Ces trois dernières années elle a travaillé sur le projet Éphémères impressions, une série qui montre la fragilité du monde polynésien.



Technique et patience



Pour ce faire, elle utilise une technique particulière. Elle fait de la photographie Fine art. “ Je trouve un sujet que j’interprète ensuite. ” Elle randonne, elle voyage pour trouver ses sujets. Elle effectue de véritables pérégrinations pour être au bon endroit, au bon moment. Les images sont toutes traitées de la même manière. Elle utilise une technique de pose lente, se sert d’un trépied pour poser son appareil. Et puis elle attend, parfois longtemps. Il lui faut, en plus de maîtriser son outil et la technologie associée, une grande patience.



Elle s’oriente à présent vers la création photographique artistique liée au monde marin. Brigitte Bourger reconnaît que son évolution est “ exigeante ”, “ difficile ”. Elle prend des risques, en l'état “ une vague est si photogénique ”. En s’éloignant de la fidèle représentation de l’élément, elle demande au visiteur d’accepter un certain détachement pour apprécier le résultat. Elle n’oublie pas qu’au fond, le but, “ c’est bien que les photos plaisent ! ”



Ses travaux sont reconnus à l’international. Pour la seule année 2021, son livre Éphémères impressions a obtenu la première place au Tokyo International Foto Awards. Son cliché Abyss a reçu le premier prix dans la catégorie nature au PX3 à Paris ainsi que la médaille d’or de la catégorie nature/eau et la médaille d’argent en catégorie Fine Art. Abyss toujours a obtenu la médaille de bronze au Chromatic Award ainsi qu’au Top 10 Fine art. Brigitte Bourger a aussi eu la première place au WGPA Julia Margaret Cameron Award dans la catégorie Motion pour la série “Indian Ink” ainsi que la deuxième place pour la série “The road to Meoto Iwa” au 16e Pollux Award.



Pour aller plus loin, elle suit des cours en ligne sur l’abstraction au Los Angeles Center of Photography.



Pratique



Dunes océanes, jusqu’au 2 juin à la boutique Take me back to Tahiti.

Entrée libre.





Contacts



FB : Brigitte Bourger Photography



FB : Take me back to Tahiti

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 17 Mai 2022 à 18:41 | Lu 164 fois