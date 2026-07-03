

Les phases finales de beach soccer sont lancées

Tahiti, le 19 juillet - La phase finale du championnat de beach soccer a débuté, samedi soir, sur le sable du centre technique de la Fédération tahitienne de football à Pater. Les favoris y ont décroché leur place pour le dernier carré de la compétition qui se déroulera vendredi prochain avant la grande finale le lendemain.



Un dernier carré d’as va composer les demi-finales du championnat de beach soccer. Si certains prétendants à la victoire finale ont tremblé, tous les grands favoris ont remporté, samedi soir, leur quart de finale, au centre technique de la Fédération tahitienne de football.



À commencer par Tikitama qui s’est adjugé le choc de la journée face à l’équipe du Real OPT (6-5). Malmenés par les coéquipiers de Gervais Chan Kat, auteur d’un doublé, les hommes de Naea Bennett sont parvenus à remonter un déficit de deux buts pour se qualifier en demi-finales grâce, notamment à un triplé de l’inévitable Roonui Tinirauarii.



Des erreurs qui coûtent cher Un succès arraché au forceps “qui est de bon augure pour la suite” assure le tacticien, également responsable du Tahiti beach tour. “J’ai beaucoup de jeunes un peu fougueux qui veulent partir dans tous les sens (rires). Il a fallu les remettre en place tactiquement et faire les combinaisons qu’on a travaillé. C’est une équipe qui apprend et grandit. Je suis très fier d’eux”, sourit Naea Bennett



Une joie qui contraste avec la déception sur le visage des joueurs d’OPT : “Ça se joue sur des détails. Chacune de nos erreurs nous a coûté un but à l’image du carton rouge contre nous en fin de match… Mais c’est une défaite collective et il n’y a pas de honte à perdre contre une équipe comme Tikitama qui figure parmi les favoris du tournoi”, contrebalance Raimana Li Fung Kuee.





Tereone sort d’un match piège Une autre rencontre a livré toutes ses promesses. Celle entre Tereone, leader de la poule B, opposé à la lanterne rouge du groupe A Tenaho. Mené rapidement 2-0 puis 3-1, le club localisé à Taharu’u est parvenu à recoller au score avant les prolongations malgré le doublé de Mana Emile Teniau (4-4, 36e).



C’est finalement le favori, Tereone, qui s’en est sorti in extremis par l’intermédiaire de… leur gardien, Teave Teamotuaitau, à la suite d’un coup franc depuis le milieu de terrain.





Un duel entre les verts et les rouges qui fait pschitt Pendant un moment, la tenue du match entre les Green Warriors et Red Z a été incertaine. Tandis que les partenaires du Bulgare Filip Filipov, qui a signé un quintuplé, s’échauffaient, il n’y avait aucune trace de l’équipe de Central Sport. Finalement, quatre maillots rouge et noir sont sortis de nulle part au dernier moment. Le coup d’envoi a pu être donné.



En infériorité numérique durant toute la rencontre, Red Z a pu compter sur le soutien du public afin de résister, un tant soit peu, aux assauts des Green Warriors. Menés 4-0 au bout de neuf minutes, les quatre guerriers de Papeete ont réussi, à la surprise générale, à remonter avec notamment un doublé de Jean Waheo (4-3, 17e).



Un élan qui a été très vite réduit à néant. Le reste du match est une parodie de beach soccer où les verts ont mangé du rouge. Score final sans appel de 13 à 4. Une addition très lourde pour le jeune gardien de Central Sport : “Ce n’est pas la première fois qu’il manque plusieurs de nos joueurs, souffle Noa Da Silva. Lors du match de poule contre Tikitama, j’avais été le seul à me déplacer.” Les Green Warriors continuent donc l’aventure et défieront Tereone au prochain tour.





Le tenant du titre marque les esprits Il n’y a pas eu de suspense pour le match des extrêmes entre Lai Woa et Arue (9-3). Le champion en titre, emmené par Teaonui Tehau, Donavan Bourebare ou encore Roonui Tehau, a baladé son adversaire novice dans la championnat. À la fin du premier tiers temps, les hommes d’Angelo Tchen avaient déjà scellé le sort de la rencontre (5-0). “On a fait une entame très sérieuse, mais après on s’est relâchés.”





En face, les coéquipiers de Tehei Tauhiro ont tout donné et gardent un bon souvenir de cette première saison : “On a rien lâché, mais ils (Lai Woa) étaient trop forts (rires). Le bilan est tout de même positif pour nous et nos jeunes”.



Le tacticien de Lai Woa et son équipe n’ont plus qu’un objectif en tête : conserver leur titre ! “C’est la victoire ou rien. Tous les prochains matchs seront comme des finales. Je suis très confiant pour la suite.” Ils retrouveront justement, vendredi prochain, la formation de Tikitama pour une demi-finale qui s'annonce électrique.



Les résultats des quarts de finale Tikitame - Real OPT (6-5)

Lai Woa - Arue (9-3)

Green Warriors - Red Z (13-4)

Tereone - Tenaho (5-4, a.p.)



Les demi-finales Tikitama - Lai Woa

Green Warriors - Tereone



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 19 Juillet 2026 à 12:47 | Lu 229 fois



