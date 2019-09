Les personnels navigants dénoncent la réforme de leur retraite

PAPEETE, le 13 septembre 2019 - Un rassemblement pacifique se fera lundi au monument aux morts de l’avenue Pouvana’a a O’opa. Les personnels navigants commerciaux des compagnies locales profitent du mouvement national pour que soit reconnu la pénibilité de leur métier.



Dans un communiqué, l'intersyndicale des compagnies aériennes et personnels navigants appelle à un rassemblement pacifique lundi devant la stèle de Pouvana’a a O’opa, à partir de 9 heures. La manifestation se fera localement en solidarité avec un mouvement national.



En métropole, l’objectif est de dire non à la réforme prévue par le gouvernement central au sujet des retraites. Selon les partenaires sociaux, l’Etat envisage de “ faire disparaitre à terme le régime de retraite spécifique privé CRPN des navigants au profit du régime de retraite universel “.



Au fenua, l’intersyndicale souhaite ouvrir un débat avec le Pays sur la reconnaissance de la pénibilité de leur métier de personnel navigant commercial (PNC).



L’intersyndicale rencontrera à l’issue de ce rassemblement, le haut-commissaire, Dominique Sorain, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, la présidente de la commission de la Santé à l’assemblée, Virginie Bruant et les parlementaires.



En métropole, d’autres corps de métiers manifesteront également aux côtés des PNC : les médecins, les avocats… Tous défendront “ leurs propres régimes de retraite privé “.