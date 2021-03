Les permis bateau ont la cote à Raiatea

Raiatea, le 1er mars 2021 – Jeudi dernier, pas moins de quinze candidats ont tous passé avec succès leur permis bateau. Ils sont souvent nombreux à passer cet examen qui leur permet de se lancer dans la vie professionnelle.



A Uturoa, Claudine Goche et Léopold Tefaatau, organisent des formations pour les permis côtier et hauturier au minimum une fois par mois. “J'organise une session mensuelle sous la condition d'avoir a minima cinq candidats. C'est le préalable au déplacement de l'inspecteur. En moyenne, je tourne à une douzaine de candidats par session. Mais il y a peu, il m'est arrivé, à Maupiti d'en avoir 24 !” explique Claudine Goche. “Jeudi j'ai eu quinze candidats et 100% de réussite, ce qui est souvent le cas. Globalement, la pratique ne pose pas de problèmes, étant donné que beaucoup de personnes, notamment les locaux, pilotent des bateaux dans le lagon depuis leur plus jeune âge… Ils viennent passer le permis, soit pour se mettre en règle, soit parce qu'ils en ont besoin pour des raisons professionnelles. C'est plutôt la théorie qui pose des petits problèmes”.



Parmi les épreuves pratiques, quitter le quai et y accoster, la manœuvre de “l'homme à mer” (matérialisé par une bouée jetée à l'eau qu'il faut récupérer), la prise de coffre (amarrage à une bouée), la navigation sur un alignement ou un cap, etc. Pour acquérir ces compétences, deux heures de pratiques sont généralement nécessaires.



Le choix du permis est dicté par l'option professionnelle. Le permis côtier ne permet pas de s'éloigner à plus de milles d'un abri, quand il n'y a aucune limite pour le permis hauturier. Pour aller d'une île à l'autre, il faut que la distance n'excède donc pas 10 milles nautiques. Pour les Raromatai, impossible de se rendre de Raiatea à Huahine ou Bora Bora avec un permis côtier, le hauturier est requis.