Les pensions visent un service de qualité

Pourquoi avez-vous choisi de participer à cette formation ?

"J'ai voulu participer déjà parce que c'est une formation gratuite. Et puis, moi, j'accueillais les touristes à la polynésienne. Comme on a l'habitude de faire à la maison. Mais dans une pension de famille, c'est autre chose. Et ça, je l'ai bien vu hier [lundi, ndlr] !"



Vous avez appris de nouvelles choses ?

"Je pensais que je connaissais tout. Mais en fait, je découvre plein de choses que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Sans compter qu'il y a des choses comme la conformité que je négligeais. On apprend beaucoup sur les méthodes de travail, sur les outils de travail, que je ne possédais pas jusqu'alors. Maintenant je vais pouvoir les mettre en pratique et aussi les transmettre à mes employés. Même au niveau de la présentation de la nourriture, je ne savais pas comment m'y prendre en fait. Je ne savais pas qu'il fallait respecter une certaine température pour la présentation, ou qu'il fallait éplucher les fruits comme les mangues !"



Vous allez donc changer vos mauvaises habitudes ?

"Bien sûr ! Aujourd'hui, je vais m'acheter des appareils pour présenter mes produits à une température adéquate. Ensuite, j'aimais bien respecter l'intimité des touristes quand ils séjournaient chez moi. S'ils restaient dix jours, je ne rentrais pas dans leur chambre. Mais il y a peu, j'ai décidé d'assurer le ménage et le changement des draps plus régulièrement pendant leur séjour. Et lors de la formation, on m'a confirmé que c'est bien ce qu'il fallait faire."