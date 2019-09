Les pensions espèrent combler l'absence d'Air Tahiti en février

"D'habitude, on vend environ 30% de nos nuitées pendant un salon, alors c'est sûr qu'il faut qu'on en vend beaucoup pendant ces trois jours. Après, plus de 65% des touristes qui viennent chez nous, sont des touristes étrangers, et non des locaux, donc cela ne devrait pas trop nous impacter tout de même ", espère le gérant d'une autre pension des Marquises.



Pour Heirani comme pour d'autres propriétaires de pensions éloignées, le problème majeur rencontré est effectivement le transport et son coût pour se rendre dans leur nid douillet. Si l'arrivée de nouvelles compagnies, notamment la compagnie French bee, a amené de nombreux voyageurs à Tahiti, très demandeurs de ce type d'hébergements de petites unités familiales, l'acheminement vers les îles se révèle d'ordinaire coûteux.

"Le salon du tourisme, c'est une super vitrine pour nous. Ça permet de nous faire connaître, car on est très loin. Le gros problème pour nous, c'est vraiment le transport. On est desservi par un Twin Otter, il y a pas beaucoup de places et surtout le transport coûte très cher, notamment pour une famille", poursuit la jeune femme.