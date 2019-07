Les pêcheuses aussi se forment à la sécurité

Maud Blin, stagiaire :



« Cela fait plus d’un an que mon fils Manech veut se mettre à la pratique de la chasse sous-marine mais je voulais qu’il puisse suivre une formation au préalable compte tenu des nombreux risques. C’est chose faite et j’ai pu moi-même y participer ! Je suis maintenant capable de le surveiller et d’assurer sa sécurité. Il a fait sa première sortie officielle avec Heimana Terou, pêcheur de l’as Tefana et a pu prendre ses deux premiers poissons. »



Hina Lecalvic, stagiaire :



« J’avais suivi un stage d’apnée il y a trois ans de cela. Je pêche de temps en temps avec mon mari et j’ai pu participer à ce stage grâce à mon amie Onyx Lebihan. Cela m’a beaucoup motivée de pouvoir partager cela avec d’autres filles et je compte organiser des sorties communes pour m’améliorer encore. »



Onyx Lebihan, double championne Océania et formatrice :



« Avec Taina, on pêche depuis toutes jeunes et nous nous sommes lancées en compétition en 2014. C’est un monde bien masculin et cela été difficile pour nous car dans la majeure partie des compétitions, nous avons été confrontées à des équipes masculines. Au niveau du tournoi Océania et du mondial, la discipline se développe bien au niveau des féminines. Au niveau local, beaucoup de filles pratiquent mais elles sont peu connues alors qu’elles ont un très fort potentiel. »



« Nous avons monté une page facebook « To’ahine spearfishing » afin d’échanger, de partager sur notre passion commune. De plus en plus de filles se manifestent, nous organisons régulièrement des sessions ensemble et nous espérons pouvoir mettre en place un championnat féminin à l’instar de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. »