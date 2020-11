Les parutions de la Société des études océaniennes

TAHITI, le 12 novembre 2020 - La plus fameuse parution de la Société des études océaniennes reste son bulletin, le BSEO. Mais, à l’occasion du Salon du livre, d’autres textes sont présentés : Le Journal de James Morrison second maître à bord de la Bounty et le dictionnaire de Tepano Jaussen.



Le Journal de James Morrison second maître à bord de la Bounty a été traduit de la langue anglaise en français par Bertrand Jaunez, de la Société des océanistes, qui l’a publié en 1966. La Société des études océaniennes (SEO) a sorti la première édition locale la même année, puis une réédition en 1981.



Après épuisement du stock disponible, elle a eu à cœur de le rééditer. En décembre 2019, " nous avons procédé à sa cinquième édition ", explique Vāhi Richaud la présidente de la Société des études océaniennes (SEO).



Dans cet ouvrage, il y a toute une partie historique concernant l’auteur qui a été à bord de la Bounty et a été ramené en Angleterre à bord de la Pandora en tant que mutin.



"Sa description détaillée et méticuleuse de ce qu’il a vu et vécu au milieu des insulaires pendant son séjour tahitien de 1788 à 1791 est, outre qu’elle soit de première main, des plus intéressantes à la manière d’un ethnologue avant l’heure, tant son sens de l’observation est étonnant ", rapporte Vāhi Richaud.



L’ouvrage est composé de deux parties distinctes : d’abord la mutinerie et les infortunes qui en résultèrent pour les mutins, puis la description de l’île de Tahiti et des mœurs des insulaires.



" C’est vraiment un ouvrage de référence pour connaître l’état de la société tahitienne de l'époque, les us et coutumes, le gouvernement, etc ."



La SEO annonce par ailleurs la quinzième édition du dictionnaire dit "le Tepano Jaussen". C’est un ouvrage très demandé.



C’est le premier dictionnaire tahitien-français, sorti en en 1861, 10 ans après l’impression du premier dictionnaire tahitien - anglais de John Davies. Il est actuellement en deux parties mises en tête-bêche français-tahitien et tahitien-français. Il est encore sous presse mais ne saurait tarder.