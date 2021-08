Les parents veulent fermer les écoles

La santé avant tout



“L’école doit reprendre, c'est important. Mais la santé aujourd'hui est plus importante que tout lorsque l'on sait que nos enfants sont atteints et qu'ils continuent de véhiculer le virus”, explique Tepuanui Snow. Ainsi, la Fapeep et l'ensemble des syndicats demandent en urgence la fermeture des établissements scolaires associée à un confinement de quinze jours. “Le haut-commissaire n'a cessé de répéter dans chacune de ses interventions qu'il faut briser la chaîne de transmission. Pour éviter un brassage de foules, chacun doit rester chez soi. Donnons-nous une période de quinze jours et après on fera le point”. Si le président de la Fapeep reconnait que la situation économique est tendue et difficile, il réaffirme que “la santé doit primer”.