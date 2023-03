Les palangriers inquiets pour leur statut

Tahiti, le 01 mars 2023 – Le syndicat des marins-pêcheurs palangriers a rencontré mardi le ministre de l'Environnement et des ressources marines Heremoana Maamaatuaiahutapu. Lors de cette réunion, ils ont abordé plusieurs points et notamment la révision en cours de leur statut.



Le syndicat des marins-pêcheurs palangriers a rencontré mardi le ministre de l'Environnement et des ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu, concernant la révision de leur statut de marin pécheur qui est actuellement en cours. Lors de cette réunion, le syndicat s'est montré très attentif aux nouvelles conditions de cotisation pour la retraite, mais aussi sur la prise en charge des jours de repos à terre et à la définition du salaire plancher pêche. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l'augmentation des charges d'exploitation des navires, alors que le prix du poisson reste lui stable mais également du problème persistant en matière de recrutements de marins et d'officiers de pêche.



Pour rassurer le syndicat sur ce dernier point, le ministre a rappelé qu'une campagne de communication sur les métiers de la pêche est actuellement en cours d'élaboration et que la nouvelle réforme de l'apprentissage pourra être appliquée aux élèves du Centre des métiers de la mer de Polynésie française, qui souhaitent intégrer des armements de pêche hauturière.