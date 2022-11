Les pa’umotu font salon

Tahiti, le 3 novembre 2022 – Ce jeudi a été inauguré le salon des Tuamotu-Gambier dans le hall del’Assemblée de Polynésie française, organisé à l’initiative du comité artisanal des Tuamotu-Gambier, avec le soutien du service de l’artisanat traditionnel. Mis en suspend depuis 2018, le programme prévoit des expo-vente, des ateliers et des concours d’artisanat jusqu’au 13 novembre.



Le hall de l’assemblée de la Polynésie française à Papeete vibre avec une ambiance pa’umotu depuis ce jeudi, avec la 7e édition du salon des Tuamotu-Gambier qui y est installée jusqu’au 13 novembre. Depuis 2018, l’organisation de cet événement a été mise en suspend en raison de la crise sanitaire. MoeataTahiri, présidente du comité artisanal des Tuamotu-Gambier – Te mata keinanga, tient à cœur ce retour du salon des Tuamotu-Gambier à Tahiti, avec le soutien du service de l’artisanat traditionnel qui a souligné que “les Tuamotu manquaient beaucoup”. Ainsi, un total de 32 artisans, fidèles ou nouveaux, sont venus d’une dizaine d’îles pour exposer le produit de leur savoir-faire. Les visiteurs étaient nombreux dès le premier jour de salon, jeudi, et pour les plus intéressés lors du déballage des exposants.



Au programme, des expo-vente, des démonstrations du travail sur le coquillage et des concours de tressage et de déco-maison. Cette année ont été mis en lumière les matières premières telles que la fibre de coco, le ni’au et particulièrement le ni’au blanc. Par conséquent, la présidente n’a pas manqué de souligner qu’il s’agit de “partager le savoir-faire à partir des matières premières naturelles, mais de les préserver également en n’oubliant pas de planter”. Selon elle en effet, la régénération des cocoteraies, et la culture de pandanus sont des nécessités pour éviter les pénuries.



Certains exposants ont connu des difficultés pour se déplacer jusqu’à Tahiti, à l’exemple de ceux l’atoll de Fakahina. Ils n’ont finalement pas pu se présenter cette année mais anticipent la prochaine édition. D’autres ont plutôt exprimé leur appréhension au niveau de la préparation, notamment en ce qui concerne la récolte des matières premières nécessaires et de la confection accélérée et en grande quantité pour cette exposition. Reste les artisans et représentants de l’atoll de Anaaqui ont répondu en masse cette année, pour une première participation au salon des Tuamotu-Gambier. Ils sont une dizaine et comptent bien renouveler leur participation pour les éditions prochaines. À ce sujet, le comité organisateur envisage d’organiserla prochaine éditiondu salon des Tuamotu-Gambier sur le thème des parata, le nom des anciens guerriers de Anaa. Une promesse pour laquelle il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine.



Marie-Noële Temahu Pau, exposante originaire de l’atoll d’Anaa : “Nous n’avons jamais connu d’exposition de cette envergure” “C’est un plaisir de partager notre savoir-faire. Cela nous motive à persévérer dans l’artisanat, parce que nous sommes très demandés. Nous exposons à Anaa, notamment lorsque le Aranui fait escale avec ses touristes, mais nous n’avons jamais connu d’exposition de cette envergure. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour ramasser nos matières premières, car nous sommes contraints d’aller au secteur pour trouver les ressources nécessaires. D’ailleurs, pour préserver ces ressources, comme les coquillages, nous n’utilisons que ceux qui sont sur la plage, mais pas dans la mer. On pense à nos futures générations, parce qu’on se rappelle qu’en 1983 il n’y avait plus de pikuku.”



Rédigé par Meleana CHE FAT le Vendredi 4 Novembre 2022