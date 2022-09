Les pāpio de Vaitupa ouverts jusqu'au 9 octobre

Tahiti, le 17 septembre 2022 – Alors qu'ils ont été contraints de fermer les pāpio durant deux jours, la semaine dernière faute de visiteurs, les forains de Vaitupa ont finalement décidé de poursuivre leur activité jusqu'au 9 octobre. Il ne reste donc plus que trois week-ends pour profiter des manèges avant le prochain Tiurai.



Les manèges de Vaitupa continuent encore un peu. Alors qu'ils s'étaient battus, fin août, pour obtenir l'autorisation de poursuivre leur activité au-delà des grandes vacances, durant les week-ends et les petites vacances, les forains ont été contraints de fermer les manèges durant deux jours, la semaine dernière, faute de visiteurs. L'arrêté municipal les autorisant à exercer prenant fin ce dimanche, ils se sont réunis, vendredi, pour décider de la suite. Finalement, décision a été prise de poursuivre jusqu'au 9 octobre, car “c'est le week-end qu'on a le plus de monde”, observe le président de l'association des forains de Vaitupa, Stéphane Philipponneau. Toutefois, ce dernier ne cache pas sa déception. “On a été déçu parce qu'il n'y a pas eu d'engouement comme c'était prévu. On aura essayé !” Mais il reste optimiste jusqu'au bout : “On garde l'espoir. C'était le premier mois après la rentrée. On espère que la fin du mois sera meilleure.”



Les pāpio seront donc encore ouverts durant les trois prochains week-ends, du vendredi au dimanche, de 17 à 22 heures. L'arrêté municipal autorisant la prolongation de leur installation à Vaitupa devrait être pris dès ce début de semaine. Les forains disent également réfléchir à des solutions “pour égayer un peu nos week-ends”. Leur président envisage de clore les pāpio avec un feu d'artifices. Il lance un appel aux sponsors.