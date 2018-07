Les outils pour dynamiser l'agriculture

PAPEETE, le 9 juillet 2018. Un schéma directeur de l'agriculture est en préparation et devrait être prêt d'ici un an. L'objectif est de définir les grandes orientations de la politique agricole pour les dix prochaines années.



Alors que le Pays a mis en place depuis plusieurs mois sa campagne "Manger local" pour inciter les Polynésiens à consommer plus de produits du fenua, le Pays se prépare à donner un nouveau souffle à la filière agricole pour répondre aux besoins des consommateurs. Un "schéma directeur de l'agriculture sera réalisé, avec un co-financement de l'Agence française de développement, sur la période mi 2018 – mi 2019 sur la base de termes de référence élaborés en collaboration avec un expert venu en missions en Polynésie française en novembre 2017" , indique le rapport annuel de performance de la présidence. " Il permettra d'étudier et mettre en place le cadre général approprié pour les grandes orientations de la politique agricole des dix prochaines années et de planifier les besoins en ressources financières et ressources humaines correspondantes".



Une refonte du dispositif d'aides aux professionnels de l'agriculture, de la forêt et de l'agro-transformation a été effectuée et mise en œuvre à partir d'octobre 2017, proposant des études et soutiens financiers plus incitatifs : hausse importante des plafonds d'aide, cumul possible des types d'aide et taux majorés jusqu'à 80 % pour les îles et filières prioritaires. " Ce dispositif permet par ailleurs d'envisager désormais un soutien coordonné sur toute une filière, allant des premières études techniques de faisabilité, jusqu'aux installations de stockage/ Conditionnement/ Transformation", précise le rapport de la présidence.



La présidence se félicite des efforts qu'elle a faits pour promouvoir l'agriculture biologique : "L'année 2017 a été la dernière année de mise en œuvre du programme INTEGRE "Réseau ferme pilote en agriculture biologique. Ce programme a permis de renforcer considérablement le secteur de l'agriculture bio en Polynésie française. 17 fiches techniques ont été produites, 30 agriculteurs formés, près de 150 agriculteurs disposent d'une garantie ne agriculture biologique, dont 104 sur la filière taro de Rurutu".



En juin 2017, le Service du Développement durable a été scindé en deux entités, la Direction de l'agriculture et la Direction de la Biosécurité après plusieurs années de réflexion et plusieurs projets jamais mis en œuvre. "Les ajustements et rééquilibrage en matière d'affectation des personnels doivent encore se poursuivre et tous les bénéfices attendus de la création d'une cellule "recherche-innovation-valorisation" et "forêt et aménagement rural" au sein de l'échelon déconcentré ne seront perceptibles qu'au fur et à mesure où les nouvelles procédures de travail auront été maîtrisées", note le rapport de la présidence.