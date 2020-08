Les oiseaux de retour grâce à MANU

Comme l'explique Thomas Ghestemme : " Il s’agit de faire le suivi de l’éradication et de constater l’évolution des oiseaux suite à celle-ci. (…) Cinq ans après, l’on a vu que la population de kotaï, autrement dit l’océanite à gorge blanche, (…) a quasiment augmenté de deux fois plus qu’avant, ce qui est une bonne nouvelle. Pour les îles où il y a eu la présence de chèvres, elles ont mangé énormément de végétation ce qui a causé de l’érosion (…) les plantes ont poussé avec beaucoup de mal et les oiseaux sont moins revenus sur ces îles-là. Le reboisement a bien marché mais il faut encore attendre que tout pousse pour pouvoir faire de la litière. (…) C’est un bilan positif mais qui prend du temps.



Le suivi de la semaine consistait à observer et quantifier le reboisement, à observer les espèces d’oiseaux présentes et si celles-ci occupent les nids artificiels et aussi à changer les caméras de surveillance. L’association a prévu de revenir tous les ans ou les deux ans pour aider la nature à reprendre ses droits et planter de la végétation qui favorise la présence d'espèces d’oiseaux rares.



Thomas Ghestemme peut compter sur quelques Mangareviens impliqués et motivés, comme Barry Mamatui, soucieux de la protection de l’environnement de son île et qui fournit un travail autonome. "Pour moi c’est une passion, cela fait maintenant 5 ans que je travaille pour ma passion. Je sensibilise les jeunes, je cherche les oiseaux, les fourmis et je fais le recensement des plantes. J’ai passé quelques formations à Tahiti pour pouvoir travailler ainsi."