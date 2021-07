Les œufs de poule classifiés

Tahiti, le 12 juillet 2021 – Quatre dénominations seront désormais apposées sur les boîtes d'œufs en Polynésie française pour différencier l'origine du produit : Bio, élevées en plein air, élevées au sol, élevées en cage. Le tarif des œufs de poules élevées en cage sera le seul à rester encadré, les autres seront libres.



La Polynésie française s’est dotée d’un référentiel afin que des dénominations apposées sur les boîtes d’œufs informent le consommateur des conditions d’élevage des poules qui les ont produits. Dorénavant, quatre dénominations seront reportées sur les œufs au moyen d’un code :

- Œufs issus de l’agriculture biologique

- Œufs issus de poules élevées en plein air

- Œufs issus de poules élevées au sol

- Œufs issus de poules élevées en cage



La règlementation précise déjà que les œufs issus de poule élevées autrement qu’en cage ne sont pas soumis à cet encadrement tarifaire. Leur prix est donc libre. Le tarif des œufs issus de poules élevées en cage demeure donc inchangé. Ainsi, en gardant un prix réglementé pour les œufs issus de poules élevées en cage, les consommateurs auront toujours accès à des œufs en quantité suffisante et à un prix maîtrisé. La liberté de prix des œufs de poule issus de formes d’élevage autres qu’en cage traduit la volonté de promouvoir l’agriculture biologique, une production plus respectueuse des animaux et de l’environnement et des modes d’élevages plus sains. Cette liberté tarifaire tient compte des coûts de production plus élevés et encourage la diversification de l’offre aux consommateurs.