Les nouveaux membres de l'Autorité de la concurrence en formation

Tahiti, le 29 novembre 2023 – La formation des nouveaux membres du collège de l'Autorité de la concurrence (APC) s'est terminée ce mercredi. Pendant deux jours, les nouvelles recrues ont été formées à leurs futures missions mais également au rôle prépondérant de l'APC.



Les nouveaux membres du collège de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) continuaient à plancher ce mercredi. En effet, les sept nouveaux conseillers de l'APC, quatre titulaires et trois suppléants, nommés il y a peu, ont participé à deux journées formation en vue de leur prise de fonctions. Et si, comme nous l'explique la présidente de l'APC, Johanne Peyre, chacun d'eux “possède une compétence supplémentaire” il fallait tout de même “renforcer” l’expertise de ces nouveaux venus dans de nombreux domaines techniques et juridiques. Pour ce faire, les jeunes membres du collège ont pu compter sur la présence de Vivien Terrien, référendaire auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et professeur de Droit de la concurrence, qui avait déjà participé au dernier séminaire sur la concurrence, organisé en septembre dernier par l'APC.



“On a présenté la structure de l'Autorité, les différentes notions de droit de la concurrence telles que les ententes, les abus de positions dominantes, les concentrations commerciales... On a aussi expliqué le rôle du collège, le principe d'indépendance. Tout en insistant pour chacune des missions que doit jouer un membre du collège”, détaille Johanne Peyre. “Quand on est membre d'un collège, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. On a beaucoup insisté sur le cadre juridique. Comment doivent être rédigées les décisions, car elles peuvent être reprises par la justice. Et c'est essentiel qu'ils connaissent toutes ces informations”, a ajouté Vivien Terrien.



Pour rappel, ces nouvelles recrues ont été nommées pour quatre ans, par arrêté en conseil ministre sur proposition du ministre de l'Économie, Tevaiti Pomare. Le collège de l’APC est désormais composé de Ingrid Izquierdo, Leopold Biardeau, Pierre Frébault, Enzo Silvestro, Beatrice Atapo, Philipe Guesdon et Henri Piffaut.



Beatrice Atapo, nouvelle membre de l'APC : “C'était très dense” Vous venez de participer à deux journées de formation qui font suite à votre récente nomination au collège de l'APC.



“En terme de formation, c'était très dense, très structuré et surtout très adapté pour nous donner toutes les clés nécessaires pour prendre les meilleures décisions possibles dans nos rôles respectifs. Ça nous permet de prendre nos marques comme il se doit.”

Enzo Silvestro, nouveau membre de l'APC : “On est opérationnels” Après ces deux journées, êtes-vous opérationnel ?



“On est opérationnel, je pense, oui. On est membre du collège et à ce titre, on est tenu de respecter les règles qui sont dans le code de la concurrence. On a été sensibilisé à ça, notamment grâce à la présente des deux spécialistes qui nous ont apporté les éclairages indispensables.”

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 29 Novembre 2023 à 18:30 | Lu 234 fois