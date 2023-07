Les nouveaux infirmiers reçoivent leur diplôme d'État

Tahiti, le 11 juillet 2023 - L'institut Mathilde-Frébault organisait, mardi, la remise des diplômes d'État des futurs infirmiers de Polynésie française. Après trois longues années de formation intensive, les lauréats ont savouré l'obtention de ce diplôme. Ce personnel médical est très attendu dans les différentes structures sanitaires du Pays.



Sur treize étudiants, dix ont reçu leur diplôme d'État d'infirmier (DEI), ce mardi matin, à l'institut de formation des professions de santé (IFPS) Mathilde-Frébault. Après trois longues années de formation, c'est un soulagement et une délivrance pour ces jeunes infirmiers qui doivent désormais effectuer une année de stage afin d'obtenir leur titularisation. “Nous sommes vraiment heureux”, confie Lynette Auti, lauréate du DEI 2023. “C'était difficile mais tellement important. C'est un métier à risque où l'on prend en charge des patients, des vies, donc il a fallu apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons hâte de porter cette blouse et de venir en aide à tous les patients du fenua.” Et les jeunes diplômés n'ont pas eu à attendre bien longtemps avant de connaître leur futur lieu de travail. En effet, dès l'après-midi, les lauréats prenaient connaissance de leurs différentes affectations, après discussions avec les représentants du CHPF et de la direction de la santé. Une promotion 2023 très attendue dans les différentes structures sanitaires du Pays.



Du neuf pour l'institut



Comme cela a été annoncé en conseil des ministres la semaine dernière, l'IFPS devrait faire sa prochaine rentrée le 1er septembre 2024. En attendant, l'établissement fait peau neuve, avec notamment un gros travail de désamiantage et de mise aux normes de prévu. “Les travaux doivent commencer début août”, déclare Tiare Martinez, directrice de l'IFPS, avant de poursuivre : “Les équipes administratives et pédagogiques seront relocalisées au centre de la protection maternelle et infantile. Et d'ici la rentrée prochaine, nous aurons le temps de mettre à jour également nos formations.”



L'occasion également pour l'IFPS de muer, semblerait-il, en un centre de formation sanitaire et sociale. Mais pour l'heure, le ministère de la Santé insiste sur la formation urgente d'infirmiers et d'aides-soignants locaux : “Si on ne fait rien, il va y avoir une pénurie”, explique Yannis Ceran Jerusalemy, directeur de cabinet au ministère de la santé. “Un bon nombre de départs à la retraite du personnel soignant sont prévus d'ici 2027. L'idée est donc de renouveler ce vivier, et d'insister sur la formation locale. Le but est de maintenir ces formations ici, en Polynésie française.”