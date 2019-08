Les nouveaux étudiants de l’université font leur rentrée lundi

PUNAAUIA, le 23 août 2019 - L’Université de Punaauia accueille lundi et mardi ses étudiants en 1ère année de licence et ceux en 1ère année de DUT et parcours adaptés. L’objectif est de les aider à bien démarrer leur nouvelle année scolaire.



L’objectif est de les aider à mieux s’intégrer à leur nouvel environnement scolaire. « La rentrée universitaire, c'est également l'occasion de les motiver à saisir les clefs de la réussite universitaire pour leur avenir : faire l’effort de rester assidus et attentifs en cours. Les journées d’information permettent d’attirer l’attention de ces étudiants sur ces enjeux, de leur démontrer l’attractivité du campus comme lieu d’apprentissage, et bien sûr de les préparer à leurs études universitaires pour favoriser leur taux de réussite », indique un communiqué.