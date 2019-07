Les nageurs tahitiens ramènent 6 médailles

APIA, le 9 juillet 2019 - Pour la première journée des finales de natation ce mardi les nageurs tahitiens n'ont pas déçus. Poerani Bertrand sur 200 m brasse et Nicolas Vermorel sur 50 m papillon ont tous les deux remporté l'or. Sur 200 m dos Angeline Tregoat et Manuarii Lechene ont ramené deux médailles d'argent. De l'argent également pour le relais 4 nages masculin, et une médaille de bronze pour le même relais chez les femmes.