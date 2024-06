Les miss testent leur culture G

Tahiti, le 4 juin 2024 - Ce lundi 3 juin, dans une salle de l'hôtel InterContinental de Faa’a, les candidates à l’élection Miss Tahiti 2024 ont passé un test de culture générale. Un moment de stress pour ces dix prétendantes à la couronne de nacre, alors que l’épreuve compte pour 10% de la note finale.



Ce lundi, dans la salle Hibiscus de l’InterContinental de Faa’a, il n’y a pas un bruit. Pourtant, “les cerveaux fument”, rigole la coach en culture générale et élocution des candidates à l’élection de Miss Tahiti, Corinne Billard. Les prétendantes sont assises, regard rivé sur leurs fiches de révision et comptent bien profiter des quinze minutes restantes pour emmagasiner le plus de savoir possible avant le test. On croirait revivre les années de fac, mais non. Ce test, c’est le test de culture générale des candidates, un passage incontournable pour celles qui prétendent au titre de Miss Tahiti 2024 avant la dernière ligne droite jusqu’au vendredi 21 juin, date de la soirée d’élection.



Le test est composé de 40 questions, à choix multiple ou sans propositions de réponse, sur des thèmes divers (JO, Polynésie, logique, cinéma, vocabulaire, culture générale…). Il s’accompagne d’une dictée et d’une traduction d’un texte du français vers l’anglais, le tout à boucler en une heure maximum. Il faut donc en savoir beaucoup sur différents sujets. Mais l’erreur étant humaine, viser la note parfaite dans un laps de temps aussi réduit peut vite faire monter la pression. Surtout que le test compte pour 10% de la note finale des candidates. “Il y a tout de même du stress, mais soit on sait, soit on ne sait pas”, chuchote Maireraurii Taae, candidate numéro 7.



Briller par sa beauté et ses connaissances



“Miss Tahiti est le symbole de la gentillesse, de la douceur, de l’élégance et de la beauté”, peut-on lire sur le site officiel de Miss Tahiti. C’est sûr, Miss Tahiti est un statut prisé, et peut-être même redouté par les autres Miss lors de l’élection de Miss France. Mais au-delà de l’apparence et du “mythe de la vahine, avec la peau bronzée et la fleur à l'oreille, qui a toujours fait rêver les étrangers aussi bien que les locaux”, comme l’avait expliqué Leiana Faugerat dans une précédente interview accordée à Tahiti Infos, Miss Tahiti se doit d’avoir une culture générale irréprochable. La candidate numéro 5, Temanava Domingo, le dit : “Pour moi, ça démontre un peu la curiosité. Avoir de la culture générale, ce n’est pas être ‘intello’ comme on pourrait penser, c’est être curieux. Et la Miss va être amenée à échanger avec énormément de personnes, il faut qu’elle soit à l’aise dans ses conversations, qu’elle puisse avoir une réflexion, un esprit critique.”



Quand on regarde plus loin que l’idéal de beauté, le titre de Miss Tahiti est un véritable exemple de soft power. Un visage identifiable qui caractérisera l’endroit d’où vient la Miss pendant toute la durée de son sacre, et qui le représentera durant ses nombreuses apparitions. Être Miss Tahiti, c’est être ambassadrice de toute la Polynésie à l’international. Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023, était par exemple arrivée quatrième sur les trente candidates de l’édition de Miss France 2024 au test de culture générale en novembre dernier.









Le test des Miss Après le test, le comité d’organisation de Miss Tahiti 2024 a accepté de communiquer le contenu de l’épreuve. L’occasion pour chacun de confronter son savoir à celui des candidates de Miss Tahiti 2024. Et s’il vous plaît, on ne triche pas.









Jeux Olympiques /5



1/ Qui a été le premier Champion Olympique de surf, médaillé d’OR aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 ?



2/ Pierre de Coubertin est le père des Jeux Olympiques modernes. En quelle année a eu lieu la première édition des Jeux Olympiques modernes ?

• En 1856

• En 1876

• En 1896



3/ Le drapeau des Jeux Olympiques modernes est composé de cinq anneaux entrelacés, de cinq couleurs différentes sur un fond blanc. Que représentent ces cinq anneaux entrelacés ?



4/ Le 27 avril 2024, la liste complète des 24 surfeurs et des 24 surfeuses qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a été publiée. Qui sont les quatre surfeurs qualifiés pour représenter la France à Teahupo’o ?

• Johanne Defay / Vahine Fierro / Kauli Vaast / Joan Duru

• Johanne Defay / Vahine Fierro / Kauli Vaast / Marco Mignot

• Pauline Ado / Vahine Fierro / Kauli Vaast / Joan Duru



5/ Un troisième sportif polynésien s’est qualifié pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en battant le record de France à l’épreuve de javelot. Quel est son nom ?





Polynésie /10



6/ En quelle année Air Tahiti Nui effectue son premier vol inaugural entre Tahiti et Los Angeles ?

• En 1994

• En 1996

• En 1998



7/ Les perles de Tahiti sont classées en différentes catégories en fonction de leurs qualités. Laquelle de ces propositions ne fait pas parti des critères de qualité ?

• La forme

• Le poids

• La taille



8/ En 2014, a eu lieu le premier Festival International de Graffiti à Tahiti. Comment se nomme ce Festival qui permet la rencontre de talents connus dans le domaine de l’art urbain?



9/ Quelle est l’île qui est considérée comme le centre du triangle polynésien ?

• Raiatea

• Bora Bora

• Moorea



10/ Pélé, divinité qui fut chassée de Tahiti et trouva refuge à Hawaï, est la déesse :

• Du feu et des volcans

• De l’eau et de la navigation

• De la terre et de la fertilité



11/ Qui est considéré comme l’ancêtre des Maoris ?

• Mahuika, la déesse du feu

• Uenuku, le dieu des arcs-en-ciel

• Ao, le dieu des nuages et patron des marins



12/ Qu’est -ce que le coprah ?

• L’huile de coco

• L’amande de la noix de coco séchée

• Les jeunes feuilles de cocotier



13/ Comment s’appelle le navire avec lequel James Cook va découvrir la Polynésie française ?

• Marie -Galante

• Bounty

• Endeavour



14/ Le mont Orohena est le plus haut sommet de Polynésie française. A combien de mètre culmine son sommet ?

• 1876 mètres

• 2241 mètres

• 2989 mètres



15/ Comment s’appelle l’atoll surélevé d’origine corallienne situé dans l’archipel des Tuamotu ?





Logique /3



16/ Dans une rangée de quatre maisons, Teva vit à côté de Teiki, mais pas à côté de Tamatoa. Si Tamatoa ne vit pas à côté de Moana... Qui est le voisin direct de Moana ?



17/ Un père a 4 fois l'âge de sa fille. Dans 20 ans, ce père sera deux fois plus âgé que sa fille. Quel âge a le père et quel âge a la fille ?



18/ Voici une séquence de lettres : MVTMJS _ _. Quelles sont les deux dernières lettres manquantes ?





Cinéma /7



19/ La saga Indiana Jones, avec Harisson FORD, est constituée de combien de films ?

• 3 films

• 4 films

• 5 films



20/ Laquelle de ces actrices françaises n’a jamais tourné dans un James Bond ?

• Sophie MARCEAU

• Marion COTILLARD

• Léa SEYDOUX



21/ En quelle année est sorti le film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, Avatar : 1er volet de la franchise cinématographique ?

• 2007

• 2009

• 2011



22/ Le Festival International du Film documentaire Océanien, FIFO est né d’une idée fédératrice de :

• Walles KOTRA et Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU

• John MAIRAI et Henri HIRO

• Bobby HOLCOMB et Coco HOTAHOTA



23/ En quelle année est né le Festival International du Film documentaire Océanien, FIFO ?

• 2002

• 2004

• 2006



24/ Quel film n’a pas été tourné en Polynésie française ?

· Les Révoltés de la Bounty de Lewis MILESTONE

· L’Ordre et la Morale de Mathieu KASSOVITZ

· Les Naufragés du Pacifique de Jeff MUSSO



25/ Quel film a reçu la palme d’or 2024, récompense la plus prestigieuse du 77èm Festival de Cannes ?





Vocabulaire et Expressions /5



26/ Le Dadaïsme est :

• Un mouvement artistique

• Une croyance Judaïque

• Une technique d’élevage de chevaux



27/ Que signifie : Ineffable ?

• Inefficace

• Indicible

• Indiscret



28/ Que signifie l’expression : avoir la main verte ?

• Être chanceux

• Être doué pour les affaires

• Être doué pour le jardinage



29/ Que signifie l’adjectif : sibyllin ?

• Énigmatique

• Angélique

• Merveilleux



30/ Quelle expression suivante est un oxymore ?

• Avoir des papillons dans le ventre

• Entendre un silence assourdissant

• Être muet comme une carpe





Culture Générale /10



31/ Quel est l’Hymne de l’Union Européenne ?

• Ode à la joie de Beethoven

• Une petite musique de nuit de Mozart

• Le beau Danube bleu de Strauss



32/ Qui fut la première femme de l’Histoire à recevoir un Prix Nobel ?

• Marie Curie

• Maria Montessori

• Anne L’Huillier



33/ Lequel de ces produits ne périme jamais ?

• Les pâtes

• Le riz

• Le miel



34/ Quel est le composant principal des cheveux ?

• Le Collagène

• La Kératine

• L’Elastine



35/ Combien de trous compte un parcours de golf ?



36/ La contraction de quelle partie du corps provoque le hoquet ?

• L’estomac

• L’œsophage

• Le diaphragme



37/ Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ?

• 217 mètres

• 330 mètres

• 441 mètres



38 / Quel dispositif de communication Graham Bell a-t-il inventé en 1876 ?

• Le morse

• Le braille

• Le téléphone



39/ Qu’a ajouté Salvador DALI à La Vénus de MILO ?

• Des moustaches

• Des tiroirs

• Des bras



40/ Quel ministre de la Justice est porteur, à l’Assemblée nationale en 1981, du projet de loi d’abolition de la peine de mort en France ?

• Maurice Faure

• Robert Badinter

• Michel Crépeau

Rédigé par Tom Larcher le Mardi 4 Juin 2024