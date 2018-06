PAPEETE, le 27 juin 2018 - Le ministère de la Culture a participé à la quatrième réunion des ministres de la culture organisée par la Communauté du Pacifique (CPS) à Fidji les 16 et 17 mai derniers.



Les 16 et 17 mai derniers les ministres de la culture du Pacifique se sont réunis à Fidji. Quatorze pays et territoires insulaires du Pacifique ainsi que des organisations non gouvernementales régionales ou internationales étaient présents à cette réunion.



La Polynésie française a confirmé, lors de cette réunion, sa participation au prochain Festival des Arts et de la Culture du Pacifique dont la 13e édition se tiendra à Hawai'i en 2020. La valorisation des savoirs traditionnels constitue un axe fort de l’action publique du ministère de la Culture, ce qui se traduit notamment par l’élaboration d’un inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Polynésie française. Le premier élément de cet inventaire, à savoir le 'Ori Tahiti, a ainsi été inscrit le 26 octobre dernier au patrimoine culturel immatériel français, en vue de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Les ministres ont rappelé les engagements régionaux sur lesquels leurs travaux se sont appuyés, avec notamment la volonté de voir la culture guider la politique de développement, la place significative de la culture en matière de développement durable et de cohésion sociale, la reconnaissance de l’identité « Blue Pacific » qui permet d’aller vers une gestion partagée de l’océan Pacifique en réaffirmant le lien des peuples du Pacifique avec leur environnement (nature et culture), et enfin la nécessité d’une approche intégrée de la lutte contre les effets du réchauffement climatique et des risques contre les catastrophes naturelles.