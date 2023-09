Les meurtriers présumés de Mataiea présentés au juge d'instruction jeudi

Tahiti le 27 septembre 2023. Un communiqué de la procureure de la République, Solène Belaouar, fait la lumière sur les conditions du décès tragique d’un homme de 36 ans dimanche dernier sur un terrain vague de Mataiea.



« Il se confirme à ce stade des investigations que le décès de l'homme retrouvé ligoté à Mataiea dimanche soir est lié à une transaction de produits stupéfiants », écrit la procureure de la République. « Plus précisément, la rixe serait survenue alors que la victime cherchait à se procurer de l'ice auprès des suspects. »



« Rien n'indique que la victime et les suspects se connaissaient avant ou que les faits aient été prémédités », poursuit le communiqué. « Au terme des mesures de garde à vue actuellement toujours en cours, j'ai décidé d'ouvrir une information judiciaire visant des faits de meurtre, détention, transport, acquisition, cession et usage illicite de produits stupéfiants », indique-t-elle, ce qui confirme que « les 5 personnes actuellement en garde à vue seront présentées dans la journée de demain à un juge d’instruction. »



Dans les conclusions de ce communiqué, la procureure de la République confirme qu’il est reproché aux trois majeurs et aux deux mineurs, qui présentent tous un casier judiciaire vierge, d'avoir activement participé aux faits de meurtre. Seuls les majeurs sont quant à eux suspectés d'avoir participé aux faits de trafic de stupéfiants. Tous sont par ailleurs consommateurs de produits stupéfiants.



Dans l’attente de leur jugement, le parquet sollicite leur mise en examen de ces chefs ainsi que leur placement en détention provisoire.



