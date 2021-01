Les mesures sanitaires reconduites jusqu'au 15 février

Tahiti, le 14 janvier 2021 – Les autorités de l'Etat et du Pays ont annoncé ce jeudi le prolongement des mesures sanitaires jusqu'au 15 février. Le couvre-feu reste donc en vigueur. Les rassemblements dans les lieux publics restent interdits. Certains types d'établissements recevant du public, comme les salles de spectacle, les établissements sportifs clos, les discothèques restent également fermés pour un mois. Idem pour les restrictions en capacité d'accueil des restaurants et des bars.









