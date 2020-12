Les messes de Noël sous surveillance

Tahiti, le 8 décembre 2020 - Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, et Tearii Alpha, vice-président de la Polynésie française, se sont entretenus ce mardi avec les représentants des confessions religieuses, en vue de l'organisation des messes de Noël. Les autorités ont rappelé qu’il était nécessaire de limiter à 50 % la capacité d’accueil et d’annuler les chorales.



A l'approche des fêtes de fin d'année et de la tenue prochaine des messes de Noël, Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, et Tearii Alpha, vice-président de la Polynésie française, ont rencontré ce mardi les représentants des confessions religieuses. Durant cette réunion de travail, chaque représentant a présenté les mesures préventives déjà mises en œuvre au sein de sa communauté. Cela se traduit notamment par l’organisation adaptée des offices, avec une distance d’un mètre entre deux personnes et le port du masque obligatoire. Les autorités ont rappelé qu’il était nécessaire de limiter à 50 % la capacité d’accueil et d’annuler les chorales.



"Conscients de l’importance de maintenir les bonnes pratiques et de ne pas relâcher les efforts entrepris, les participants ont décidé de poursuivre et de renforcer les mesures de protection à l’occasion des différentes cérémonies et manifestations religieuses habituellement organisées en fin d’année (…) qu’à l’approche des fêtes de fin d’année et en raison du contexte sanitaire toujours préoccupant, il est nécessaire de continuer à limiter les rassemblements et de veiller à éviter les contaminations en milieu familial, en adoptant un comportement responsable et vigilant. ", indique un communiqué du haut-commissariat.