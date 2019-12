Les matchs de ligue 1 du week-end

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Cinq matchs sont programmés ce week-end, dans le cadre de la huitième journée du championnat de Ligue 1.



La huitième journée de la Ligue 1 est prévue ce week-end entre Paea, Pirae et Mahina (voir tableau). Après sa victoire le week-end dernier contre le deuxième du classement Tiare Tahiti, Tefana doit affronter Vénus à domicile vendredi soir à 19h30. Dans l’autre choc du week-end, Tiare Tahiti devra se reprendre pour rester au contact du leader face à Dragon. Ce n’est pas gagné d’avance lorsqu’on sait que Dragon a été la seule équipe à réussir à tenir en échec Vénus (2-2) depuis le début du championnat.



Après la huitième journée prévue ce week-end et la neuvième journée prévue le week-end du 13 et 14 décembre, la première phase du championnat sera bouclée. La deuxième phase, qui comptera également neuf journées, débutera le 17 janvier et se terminera le 18 avril.



Pour rappel, les deux premières équipes du championnat seront qualifiées pour la Ligue des champions de la confédération océanienne.