Les matahiapo de Bora Bora à l'honneur

BORA BORA, le 18/12/2017 - L’association Te tama e te mau matahiapo, en partenariat avec la Commune, organise, chaque année, un repas convivial pour les personnes âgées de Bora Bora. Pour l'édition 2017, les festivités se sont tenues la semaine dernière.



Chaque année, un noël est organisé pour les personnes âgées de Bora Bora. Il s'agit pour les organisateurs d'offrir un repas convivial aux matahiapo, en leur proposant des spectacles de danse.



Pour cette édition 2017, l'association Te tama e te mau matahiapo, présidée par Monique Pea, a mis en place cet événement festif, du 11 au 13 décembre.



Durant trois jours, cette association a sillonné trois communes de la Perle du Pacifique.



Les festivités se sont tenues dans les établissements scolaires de l'île, et elles ont démarré à Faanui, lundi, puis à Anau, mardi, et enfin à Nunue, mercredi.



" Avant le repas et la distribution des cadeaux, les enfants de chaque établissement ont chanté et dansé pour célébrer Noël et le début des vacances ", indique un communiqué.



Des échanges indispensables pour les habitants de l'île.



Aujourd'hui, " le doyen de l'île, Atini ATAHAMU, vit à Faanui, il a 94 ans. La doyenne, Tapeta HORLEY, vit à Nunue et elle a 95 ans. "



" Cette année, plus d’un millier de matahiapo ont été recensés par l’association, soit 138 à Anau, 300 à Faanui et 572 à Nunue ", conclut le communiqué de la municipalité.