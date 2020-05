Les masques en tissus dans les pharmacies

Tahiti, le 6 mai 2020 - Le conseil des ministres a adopté un arrêté pour permettre aux pharmacies de vendre des masques en tissus.



Avec l'allègement du confinement, le port du masque devient de plus en plus nécessaire, en complément des gestes barrières. Les masques chirurgicaux étant très demandés à l'échelle mondiale, le recours en Polynésie à des masques en tissus, fabriqués localement, a été privilégié pour le grand public. Une demande grandissante qui peine à trouver une offre qui la satisfasse.

En ce sens, le conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi a adopté un arrêté qui permet aux pharmacies de vendre des “masques individuels de protection réservés à des usages non sanitaires”. Cela signifie que les pharmacies pourront désormais, en plus des équipements de protection individuelle respiratoire comme les masques FFP2, vendre des masques en tissus.