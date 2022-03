Les marins du Prairial débarquent au collège de Papara

Tahiti, le 22 mars 2022 - Les élèves de 3e1 du collège de Papara ont eu l'occasion de rencontrer mardi des membres de l'équipage du Prairial, lors d'une journée d'échanges destinée à leur faire découvrir les métiers de l'armée et de la marine.



C'était une journée que les collégiens du collège de Papara attendaient depuis longtemps. Les membres de l'équipage de la frégate de surveillance Prairial sont venus échanger avec les collégiens de Papara, et plus particulièrement avec la classe de 3e1 de sécurité et défense globale. "Cette classe existe au collège depuis 2015", explique Hiriata Parker, professeur d'histoire-géographie et en charge de la classe défense au collège de Papara depuis deux ans. "Cette classe nous permet de faire découvrir les métiers de l'armée aux élèves, de leur faire prendre conscience qu'il y a des valeurs qui sont mises en avant, qu'il faut les défendre à tout prix, et avec passion".



Une journée qui a commencé par la levée des couleurs par trois élèves, avant d'entamer une série d'ateliers répartis toute la matinée, durant laquelle les élèves on rencontré les différentes compagnies. "C'est un des deux moments forts de l'année", ajoute Hiriata Parker. "Les élèves apprennent beaucoup des gens de la délégations".

L'Alouette III en démonstration



Après avoir déjeuné en compagnie de la délégation de la frégate, les collégiens se sont rendus sur le stade Tavana Reia pour assister à l'arrivée de l'Alouette III, un hélicoptère basé sur la frégate, entamant sa dernière année, et du commandant du Prairial, Alban Doulcet. "Mon rôle est de leur faire comprendre ce que l'on fait dans la marine en Polynésie française", explique le commandant. "Le fait d'arriver en hélicoptère est une manière de leur montrer quelque chose de concret. On est très heureux de pouvoir renouer le contact avec les jeunes aujourd'hui en les initiant de nouveau au monde de la défense".

Rédigé par Simon Saada le Mardi 22 Mars 2022 à 19:03 | Lu 173 fois