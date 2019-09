Les marcheurs réclament "l'état d'urgence climatique"

PAPEETE, le 21 septembre 2019 - Plusieurs centaines de personnes ont participé samedi à la marche pour le climat. Armées de leur pancarte et de leurs baskets elles ont souhaité interpeller le gouvernement sur la nécessite de déclarer à l'échelle locale "l'état d'urgence climatique."



"Tous ensemble pour notre planète mère", "Donnons de l'amour à la Terre", "On verra demain, demain c'est aujourd'hui",... pouvait-on lire sur les pancartes samedi après-midi. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la deuxième marche pour le climat, après celle organisée en mars dernier.



"Il est très important de pouvoir manifester au monde qu'il est nécessaire de vraiment réagir par rapport à l'urgence climatique qui arrive. De rappeler aux gens que l'environnement est une problématique global", indique Vincent, membre de l'organisation Sea Shepherd, et qui a tenu à participer à l'événement.



"Aujourd'hui on est vraiment dans un état d'urgence et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Tous les phénomènes climatiques comme les inondations par exemple vont s'accentuer et être beaucoup plus fréquents", insiste de son côté Laiza Pautehea, organisatrice de l’événement. "L'objectif au travers de cette nouvelle marche c'est de demander au gouvernement de mettre en place la déclaration d'urgence climatique. On ne peut plus nier la réalité", poursuit la militante.