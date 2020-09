Les marae api sèment la discorde à Pamatai Hills

Tahiti, le 12 septembre 2020 - L’association Te Pū O Te Ao Ma’ohi a construit dans le lotissement de Pamatai Hills, situé dans les hauteurs de Faa’a, plusieurs marae, dont l’un à l’emplacement d’un ancien. Jugés pas du tout fidèles aux vrais marae et beaucoup trop api, le promoteur du lotissement, conseillé par Raymond Graffe, a décidé de les détruire pour les reconstruire en respectant la tradition, les fondations du site.





La vue est spectaculaire sur les hauteurs du lotissement Pamatai Hills à Faa’a. Plusieurs marae, dont un particulièrement grand, sautent d’emblée aux yeux.

Construits depuis deux ans par les bénévoles de l’association Te Pū O Te Ao Ma’ohi à l’endroit où se trouvait un ancien marae, les nouveaux marae connaissent un drôle de sort depuis quelques temps.

« Il y a trois semaines, on a retrouvé deux petits marae, qu’on avait construits, saccagés et depuis ils sont en train de les reconstruire », explique Tetuonuimotoa Mai, le président de l’association Te Pū O Te Ao Ma’ohi.

Pour l’association, c’est Fabrice Bohbotte, le directeur de projet de Pamatai Hills et le tahua Raymond Graffe, qui sont à l’origine de la destruction de « leurs » marae. « On ne comprend vraiment pas ce qui se passe. On avait des conventions de signer avec Pamatai pour faire ces marae et puis là maintenant, il sont en train de les détruire et ils reconstruisent, mais en moins bien. Il y a du mana ici », poursuit le président de l’association Te Pū O Te Ao Ma’ohi.

Et si deux petits marae ont effectivement déjà subi des dégâts, le plus grand, est toujours intact. « On a appris par des sources qu’ils allaient détruire le plus grand cette semaine », annonce énigmatique la porte-parole de l’association, Djamila Terooatea, qui ne souhaite pas donner le nom de ses sources.